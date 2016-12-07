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Глава Генштаба Украины рассказал о войне с Россией: страшные потери

7 декабря 2016, 08:44
10 дней в теории.

Цифры возможных потерь со стороны вооруженных сил Украины озвучил в ходе интервью изданию «Голос України» начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

Согласно теоретическим подсчетам военачальника, за 10 дней полномасштабной войны с Россией вооруженные силы Украины потеряют 10-12 тысяч человек, назвав эти потери «страшными».

Ранее, напомним, Муженко заявил, что угроза со стороны России для Украины исходит отовсюду.

На вопрос корреспондента, смогут ли военные Украины защитить страну в случае вторжения, Муженко ответил, что у Киева есть только возможность «минимально адекватно реагировать на все эти ситуации».

Ранее другие политики посчитали, что война с Россией для Украины продлится 2-3, максимум 4 дня, и с кем Украина уже 2 года воюет на Донбассе остается для всех загадкой.

#Новости#Главное#Политика
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