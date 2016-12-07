Бизнес-леди опозорилась на всю страну после скандала на парковке

История в стиле «дорожных войн» произошла в Екатеринбурге. Как обычно бывает в таких случаях, дорога была узкой, кто-то заезжал на придомовую парковку, а кто-то пытался выехать. Повторимся, обычно всё решается в несколько минут. Здесь же всё переросло в фееричный матерный монолог, продолжавшийся, если верить видеорегистратору, около 5 минут.