Бизнес-леди опозорилась на всю страну после скандала на парковке

Казалось бы, стандартная ситуация, связанная с выяснением отношений между двумя автовладельцами, переросла в резонансную «разборку» с участием тысяч жителей России и Ближнего зарубежья.
История в стиле «дорожных войн» произошла в Екатеринбурге. Как обычно бывает в таких случаях, дорога была узкой, кто-то заезжал на придомовую парковку, а кто-то пытался выехать. Повторимся, обычно всё решается в несколько минут. Здесь же всё переросло в фееричный матерный монолог, продолжавшийся, если верить видеорегистратору, около 5 минут.
Инцидент стал достоянием общественности после того, как мужчина, все же уступивший «аргументам» бизнес-леди, сдал назад и пропустил ее автомобиль.
Первоначальный вариант ролика невозможно опубликовать в СМИ из-за огромного, неподдающегося подсчету, количества матерных слов –
Приводим вариант с цензурой:
Что интересно, впоследствии, не все пользователи сети интернет поддержали джентльменское решение мужчины, обвинив его в мягкотелости.
Что же касается словоохотливой бизнес-леди, то ей пришлось закрыть свободный доступ ко всем своим страницам в социальных сетях. Девушку мгновенно «вычислили», а затем сработало правило бумеранга – тысячи людей из нескольких стран мира, кто как мог, вступились за «пострадавшего», как минимум, в моральном аспекте водителя-мужчину.