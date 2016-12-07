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Бизнес-леди опозорилась на всю страну после скандала на парковке

7 декабря 2016, 07:57
Мат-перемат.

Казалось бы, стандартная ситуация, связанная с выяснением отношений между двумя автовладельцами, переросла в резонансную «разборку» с участием тысяч жителей России и Ближнего зарубежья.

История в стиле «дорожных войн» произошла в Екатеринбурге. Как обычно бывает в таких случаях, дорога была узкой, кто-то заезжал на придомовую парковку, а кто-то пытался выехать. Повторимся, обычно всё решается в несколько минут. Здесь же всё переросло в фееричный матерный монолог, продолжавшийся, если верить видеорегистратору, около 5 минут.

Инцидент стал достоянием общественности после того, как мужчина, все же уступивший «аргументам» бизнес-леди, сдал назад и пропустил ее автомобиль.

Первоначальный вариант ролика невозможно опубликовать в СМИ из-за огромного, неподдающегося подсчету, количества матерных слов – его можно увидеть, пройдя по ссылке.

Приводим вариант с цензурой:

Что интересно, впоследствии, не все пользователи сети интернет поддержали джентльменское решение мужчины, обвинив его в мягкотелости.

Что же касается словоохотливой бизнес-леди, то ей пришлось закрыть свободный доступ ко всем своим страницам в социальных сетях. Девушку мгновенно «вычислили», а затем сработало правило бумеранга – тысячи людей из нескольких стран мира, кто как мог, вступились за «пострадавшего», как минимум, в моральном аспекте водителя-мужчину.


#Новости#Главное#Авто#Общество
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