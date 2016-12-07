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Банки смягчат условия по потребительским кредитам и ипотеке

7 декабря 2016, 13:15
Из-за высокой конкуренции.

Для увеличения спроса на займы, а также привлечения новых клиентов банки намерены смягчить условия кредитования, сообщается в исследовании Центробанка РФ, которое опубликовано на сайте регулятора.

Проведенный Центробанком РФ опрос крупнейших в нашей стране банков показал, что конкуренция между финансовыми организациями в третьем квартале 2016 года по-прежнему является главным фактором снижения степени жесткости условий кредитования на рынка как розничных, так и корпоративных кредитов.

Также в тройку факторов, повлиявших на уменьшение степени жесткости условий кредитования, вошли политика ЦБ РФ и условия банковского фондирования на внутренних финансовых рынках.

В большинстве регионов в период с июля по сентябрь прoизошло снижение ставок по кредитам. Кроме того, в Омской, Амурской, Смоленской и Томской областях смягчились требования к заемщикам, занятых в области малого и среднего бизнеса.

Отмечается, что во многом госпрограмма субсидирования процентной ставки по ипотеке повлияла на рост портфеля ипотечных кредитов во всех регионах.

Более того, 43% банков планируют к концу нынешнего года улучшить условия по потребительским кредитам, 36% рассчитывают сделать это в первом квартале 2017 года. Прогнозируют улучшения условий по ипoтечным кредитам сразу 41% банков, но снижение процентных ставок не планируется, поскольку ожидается, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку не раньше первого квартала следующего года.


Фото: иллюстрация

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