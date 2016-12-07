Банки смягчат условия по потребительским кредитам и ипотеке

Более того, 43% банков планируют к концу нынешнего года улучшить условия по потребительским кредитам, 36% рассчитывают сделать это в первом квартале 2017 года. Прогнозируют улучшения условий по ипoтечным кредитам сразу 41% банков, но снижение процентных ставок не планируется, поскольку ожидается, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку не раньше первого квартала следующего года.