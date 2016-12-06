Путин на встрече с рабочими: Хочу успешно завершить свою карьеру

Президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Челябинскую область. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства посетил Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, принял участие в запуске новой производственной линии на предприятии «Этерно».
Президент ознакомился с деятельностью завода, затем осмотрел выставочную экспозицию проектов «Роснано». Кроме основной части визита, Путин встретился с рабочими предприятия «Этерно». Речь шла о производстве и жизни.
В частности, рабочие спросили, как Владимиру Путину удается всё успевать и сохранять хорошую форму. На это президент ответил, что «чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Надо просто выстроить нужным образом график и настраиваться на работу. И, конечно, не забывать о личной жизни.
О личной жизни президента в ходе разговора с рабочими поговорили еще, после вопроса другого рабочего, который спросил Путина, есть ли у него мечта. На это глава государства ответил, что есть:
«В. Путин: Хочу успешно завершить свою карьеру»
Что касается круга увлечений президента, то рабочие сказали, что знают: «Вы занимаетесь спортом – дзюдо, самбо, катаетесь на лыжах, играете в хоккей. Вы очень любите литературу, играете на фортепиано…»
«…Вы очень любите животных и активно занимаетесь их защитой. Скажите, пожалуйста, а есть что-то, чего Вы никогда не делали, но хотели бы попробовать? Или, может быть, какое-нибудь хобби, которым Вы хотели бы заняться?»
Об этом, «тайном», хобби Владимир Путин умолчал. Сказал лишь, что в принципе любит путешествовать. Но сейчас это у него не очень получается:
«В принципе люблю путешествовать, конечно. А сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, потом из аэропорта перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт – вроде куда-то съездил»
Владимиру Путину хотелось бы «по‑другому ездить». Посмотреть на природу, на исторические достопримечательности, «это очень интересное занятие, познавательное и увлекательное, я бы сказал».