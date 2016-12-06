Путин на встрече с рабочими: Хочу успешно завершить свою карьеру

В частности, рабочие спросили, как Владимиру Путину удается всё успевать и сохранять хорошую форму. На это президент ответил, что «чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Надо просто выстроить нужным образом график и настраиваться на работу. И, конечно, не забывать о личной жизни.