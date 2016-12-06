По Русскому Северу с ЛУКОЙЛ GENESIS

Год назад ЛУКОЙЛ познакомил российский рынок с новой линейкой синтетических моторных масел GENESIS, рабочие характеристики которых значительно превзошли международные стандарты.
Популярность нового продукта растет – все больше водителей на собственном опыте убеждаются в том, что отечественное масло подходит даже самым современным иномаркам. Автомобильный журналист и заядлый путешественник со стажем Денис Арутюнян вдохновился результатами европейских тестов ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 и после прохождения первого ТО выбрал этот продукт для автопробега по живописным местам Вологодской области на одном из первых Renault Kaptur российской сборки, сошедших с конвейера нынешней весной.
Дорога как по маслу… GENESIS
Продажи Renault Kaptur российской сборки стартовали этой осенью. Не секрет, что журналистам и блогерам нередко удается первыми протестировать новинки авторынка. Одним из них стал обозреватель журнала «Автопанорама». Самым запоминающимся моментом продолжительного «тест-драйва» для него стала сентябрьская экспедиция по Вологодской области.
Бывалые путешественники – обозреватель журнала «Автопанорамы» Денис Арутюнян и фотограф Евгения Карпова – проехали около 2500 км по трассам и бездорожью по маршруту Вологда – Великий Устюг – Вологда, составленному вместе с Комитетом по туризму Вологодской области. В течение четырех дней путешественники фотографировали местные красоты и вели путевые записки о посещении главных достопримечательностей области: Вологодского Кремля, деревеньки Опоки с уникальным памятником природы – Сухоньскими Скалами, старинного городка Тотьма, резиденции Деда Мороза и многих других знаковых мест.
«У меня за плечами многие десятки автопробегов на разные дистанции, и я знаю, что мелочей в подготовке к подобному путешествию не бывает. К моменту старта пробега автомобиль уже прошел около 10 тыс. км, поэтому масло перед ответственной поездкой решил сменить. Выбор редакции пал на ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, поскольку уже на конвейере в двигатель Renault Kaptur заливают одну из модификаций ЛУКОЙЛ GENESIS с вязкостью 5W-40, а также у масла есть одобрение Renault RN 0700/0710. О выборе не пожалел: мотор работал исправно, как часы. Более того, масло не угорало, уровень остался прежним. Себе лично «взял на заметку» GENESIS, впереди зима, а у GENESIS отличные низкотемпературные свойства и легкий пуск двигателя будет обеспечен», – поделился впечатлениями Денис.
Для иномарок, живущих в России
Еще на стадии разработки ЛУКОЙЛ GENESIS российский производитель поставил задачу создать синтетический продукт, не просто не уступающий импортным аналогам, но и превосходящий их по рабочим характеристикам. ЛУКОЙЛ учел существующие требования к маслам ключевых автопроизводителей, предусмотрев при этом и тяжелые условия, в которых машины эксплуатируются в России: регулярные поездки в «городском цикле» – т.н. режим «старт-стоп», длительную работу на холостом ходу, повышенную запыленность, взаимодействие автомобиля с технической солью и другими реагентами, вызывающими коррозию, значительные перепады температуры и другие «особенности национальной езды».
Все эти факторы могут негативно влиять на ресурс масла и, как следствие, на состояние мотора, поэтому ЛУКОЙЛ уделил максимальное внимание защитным свойствам продукта. За счет уникальных адаптированных к российским условиям технологий, разработанных международной командой ученых, применения собственных синтетических базовых масел VHVI и эффективного пакета присадок российскому производителю удалось достичь очень интересных показателей.
Тесты на двигателях известных мировых автопроизводителей показали, что ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 защищает детали двигателя от износа до 10 раз лучше, чем предусмотрено отраслевым стандартом API, и примерно в 2,5 раза лучше нормативов АСЕА.
При этом способность масла противостоять окислению в 1,5 раза выше стандартов АСЕА.
Флагман линейки ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40 API SN/CF рекомендован для двигателей большинства европейских и азиатских марок легковых и легких грузовых автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche, Renault, KIA, Hyundai, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и других – как в гарантийный, так и в послегарантийный период эксплуатации. Оно так же отлично подходит для применения в двигателях, требующих масел класса API SN, ACEA A3/B3, A3/B4 и класса вязкости SAE 5W-40. Ключевые одобрения, полученные продуктом, включают BMW LL-01, MB-Approval 229.5, V W 502.00/505.00, Renault RN 0700/0710, Porsche A40.
Характеристики GENESIS произвели большое впечатление на автомобильных экспертов. Неслучайно ряд ведущих автоконцернов мира у же с делали выбор в пользу конвейерной заливки именно этим продуктом. В частности, масло ЛУКОЙЛ GENESIS RN 5W-40 поставляется на первую заливку для всего модельного ряда Renault, выпускаемого на заводах Renault-Nissan в России.
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