По Русскому Северу с ЛУКОЙЛ GENESIS

«У меня за плечами многие десятки автопробегов на разные дистанции, и я знаю, что мелочей в подготовке к подобному путешествию не бывает. К моменту старта пробега автомобиль уже прошел около 10 тыс. км, поэтому масло перед ответственной поездкой решил сменить. Выбор редакции пал на ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40, поскольку уже на конвейере в двигатель Renault Kaptur заливают одну из модификаций ЛУКОЙЛ GENESIS с вязкостью 5W-40, а также у масла есть одобрение Renault RN 0700/0710. О выборе не пожалел: мотор работал исправно, как часы. Более того, масло не угорало, уровень остался прежним. Себе лично «взял на заметку» GENESIS, впереди зима, а у GENESIS отличные низкотемпературные свойства и легкий пуск двигателя будет обеспечен», – поделился впечатлениями Денис.



