Не пускайте детей одних на улицу в Омске

Тем не менее, кто-то по закону в ответе за травмы наших детей, которые зимой очень любят кататься как раз с этих самых полуразвалившихся горок. Где грань между тем, что «и так сойдет» и тем, что трактуется как «нарушение закона»? Кто контролирует безопасность детских площадок во дворах? В чьей это компетенции? Кто получает деньги за благоустройство придомовых территорий?