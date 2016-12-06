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Не пускайте детей одних на улицу в Омске

6 декабря 2016, 22:22
Детские площадки зимой опасны.

Проржавевшие качели, листы металла отходят от каркаса горки. Когда-то перила на лестнице, а теперь металлические штыри-пики, торчащие в разные стороны… Дворы Омска готовы к зиме…

Увы, но такую картину можно наблюдать на детских площадках во многих дворах близ многоквартирных домов в большинстве районов Омска. Ни КТОСы, ни Управляющие компании повлиять на это не в силах.

Тем не менее, кто-то по закону в ответе за травмы наших детей, которые зимой очень любят кататься как раз с этих самых полуразвалившихся горок. Где грань между тем, что «и так сойдет» и тем, что трактуется как «нарушение закона»? Кто контролирует безопасность детских площадок во дворах? В чьей это компетенции? Кто получает деньги за благоустройство придомовых территорий?

Фотокорреспондент портала Gorod55.ru прошелся по омским дворам в разных округах Омска и сделал неутешительный вывод: в преддверии новогодних каникул детей лучше во двор одних не пускать. А вдруг они захотят прокатиться с ржавой, утыканной металлическими штырями, горки? Что будет тогда?

#Новости#Фотофакты#Общество
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