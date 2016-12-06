На Новый год подарите себе квартиру в Петербурге или Москве



В Петербурге ГК «Эталон» достраивает ЖК «Царская столица», комплекс находится буквально в двух шагах от Невского проспекта. На Васильевском острове строится ЖК «Самоцветы», два его корпуса уже сданы и активно заселяются. В престижном и одном из самых благоустроенных районов – Московском – всего в нескольких минутах ходьбы от метро возводится ЖК «Московские ворота». Три корпуса комплекса уже сданы.

В одном из самых комфортных спальных районов Северной столицы – Калининском – строится ЖК «Ландыши», в этом же районе возводится «Дом на Обручевых». В Невском районе еще есть готовые квартиры в полностью сданном ЖК «Ласточкино гнездо».

Совсем недавно ГК «Эталон» вывела в продажу масштабный жилой квартал «Галактика». Располагается он в центре Петербурга, неподалеку находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».

В Москве ГК «Эталон» возводит сразу несколько жилых комплексов – «Золотая звезда», «Эталон-Сити», «Летний сад». В подмосковном городе Красногорске почти построен ЖК «Изумрудные холмы».