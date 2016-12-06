На Новый год подарите себе квартиру в Петербурге или Москве

С декабрьскими скидками до 18% от Группы компаний «Эталон» – это вполне реально.
Мечтаете о новой квартире в Петербурге или Москве? Так подарите себе и близким жилье в столице или городе на Неве от
В Петербурге ГК «Эталон» достраивает ЖК «Царская столица», комплекс находится буквально в двух шагах от Невского проспекта. На Васильевском острове строится ЖК «Самоцветы», два его корпуса уже сданы и активно заселяются. В престижном и одном из самых благоустроенных районов – Московском – всего в нескольких минутах ходьбы от метро возводится ЖК «Московские ворота». Три корпуса комплекса уже сданы.
В одном из самых комфортных спальных районов Северной столицы – Калининском – строится ЖК «Ландыши», в этом же районе возводится «Дом на Обручевых». В Невском районе еще есть готовые квартиры в полностью сданном ЖК «Ласточкино гнездо».
Совсем недавно ГК «Эталон» вывела в продажу масштабный жилой квартал «Галактика». Располагается он в центре Петербурга, неподалеку находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота».
В Москве ГК «Эталон» возводит сразу несколько жилых комплексов – «Золотая звезда», «Эталон-Сити», «Летний сад». В подмосковном городе Красногорске почти построен ЖК «Изумрудные холмы».
ГК «Эталон» работает на рынке недвижимости почти 30 лет и за это время построила более 5 млн кв. м недвижимости. Свою деятельность застройщик начинал в Петербурге – жители Северной столицы хорошо знают компанию «ЛенСпецСМУ». Со временем структура расширялась и вышла на рынок Москвы, где представлена брендом «Эталон-Инвест». Сегодня обе компании входят в Группу компаний «Эталон».
ГК «Эталон» предлагает большой выбор как строящихся, так и готовых квартир, как с отделкой, так и без нее. На территории России ГК «Эталон» имеет 15 региональных представительств. Более подробная информация на сайте www.lenspecsmu.ru
Специально для тех, кто хочет переехать в Северную столицу, застройщик проводит бесплатные экскурсии по своим петербургским объектам – 10 и 24 декабря 2016 г. Начало экскурсий в 10:30.
Место отправления: Санкт-Петербург, Московский пр., д.115 (офис продаж ЛенСпецСМУ), ст. м. «Московские ворота».
Обязательна предварительная запись по телефону в 8-800-333-05-25 (звонок по РФ бесплатный).
Застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ»
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