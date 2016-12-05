Смертельное ДТП на трассе Тюмень-Омск, трое погибших

О серьезном ДТП, происшедшем накануне, 4 декабря, на тюменской трассе сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Тюменской области.
Авария случилась в районе города Ишим Тюменской области. Участниками стали большегрузный автомобиль Volvo и отечественный ВАЗ-2105.
По информации, размещенной на сайте ведомства, в районе 305 километра автотрассы Тюмень-Ишим-Омск в лобовом ДТП погибли трое пассажиров отечественной «пятерки».
Прибывшими на место инспекторами Госавтоинспекции предварительно установлено, что водитель ВАЗа на высокой скорости, не справившись с управлением автотранспортного средства, вылетел на встречную полосу, где врезался в большегруз.
Отмечается, что трое пассажиров «пятерки»: женщины 45-ти, 44-х и 53-х лет погибли на месте автоаварии. Водитель доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Еще одна пассажирка, 55-летняя женщина, с травмами живота также доставлена в больницу.