Смертельное ДТП на трассе Тюмень-Омск, трое погибших



Отмечается, что трое пассажиров «пятерки»: женщины 45-ти, 44-х и 53-х лет погибли на месте автоаварии. Водитель доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Еще одна пассажирка, 55-летняя женщина, с травмами живота также доставлена в больницу.

