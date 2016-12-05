Популярную в России иномарку сняли с производства

Некоторое время назад прежнее имя Deawoo сменило новое – Ravon. Под брендом Nexia было запущено производство доработанного автомобиля Chevrolet Aveo, оснащенного двигателем мощностью 107 лошадиных сил, который работает в паре с 6-диапозонным «автоматом» или 5-ступенчатой МКПП. Стоимость машины находится в интервале от 479 тысяч до 579 тысяч рублей.