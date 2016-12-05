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Популярную в России иномарку сняли с производства

5 декабря 2016, 11:09
Последний год в истории модели.

В истории автомобиля Daewoo Nexia нынешний год оказался последним. Выпуск модели прекращен с августа, об этом изданию Wroom сообщили в пресс-службе GM Uzbekistan.

С 1996 по 2015 годы было продано более 500 тысяч экземпляров данной модели, которая пользовалась популярностью в России и странах СНГ. Первоначально в основе Nexia лежал Opel Kadett Е образца 1984 года.

Некоторое время назад прежнее имя Deawoo сменило новое – Ravon. Под брендом Nexia было запущено производство доработанного автомобиля Chevrolet Aveo, оснащенного двигателем мощностью 107 лошадиных сил, который работает в паре с 6-диапозонным «автоматом» или 5-ступенчатой МКПП. Стоимость машины находится в интервале от 479 тысяч до 579 тысяч рублей.

В настоящее время в РФ представлены следующие автомобили комапнии: Nexia R3, Gentra, Ravon R2 и Ravon R4. Первая партия Ravon R4 уже доставлена из асакинского автосборочного завода на территорию нашей страны.


Фото: иллюстрация

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