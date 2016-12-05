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Банкомат в крови, раненный мужчина рядом – что произошло в Омске

5 декабря 2016, 19:35
Комментарий Сбербанка.

В Омском отделении Сбербанка порталу Gorod55.ru прокомментировали инцидент с измазанным кровью банкоматом.

Ранее: Банкомат в крови обнаружили в Омске, рядом лужа красного цвета, ужас

Как пояснили в Омском отделении Сбербанка, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 декабря ориентировочно в 3 часа утра, мужчина с раной вошел в круглосуточную зону самообслуживания филиала Сбербанка №174, который располагается по адресу улица Герцена, 232/1.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в течение нескольких минут. Пострадавших нет, в настоящее время отделение банка №174 продолжает работу в штатном режиме.


Фото: vk.com/aomsk



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