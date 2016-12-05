Банкомат в крови, раненный мужчина рядом – что произошло в Омске

Ранее: Банкомат в крови обнаружили в Омске, рядом лужа красного цвета, ужас



Как пояснили в Омском отделении Сбербанка, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 декабря ориентировочно в 3 часа утра, мужчина с раной вошел в круглосуточную зону самообслуживания филиала Сбербанка №174, который располагается по адресу улица Герцена, 232/1.