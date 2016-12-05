Банкомат в крови, раненный мужчина рядом – что произошло в Омске

В Омском отделении Сбербанка порталу Gorod55.ru прокомментировали инцидент с измазанным кровью банкоматом.
Ранее:
Как пояснили в Омском отделении Сбербанка, инцидент произошел в ночь со 2 на 3 декабря ориентировочно в 3 часа утра, мужчина с раной вошел в круглосуточную зону самообслуживания филиала Сбербанка №174, который располагается по адресу улица Герцена, 232/1.
Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в течение нескольких минут. Пострадавших нет, в настоящее время отделение банка №174 продолжает работу в штатном режиме.
Фото: vk.com/aomsk