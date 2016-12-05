Банкомат в крови обнаружили в Омске, рядом лужа красного цвета, ужас

Фото банкомата, измазанного некой субстанцией красного цвета выложил в соцсеть на страницу vk.com/aomsk очевидец. Он же опубликовал следующее сообщение:
«Анонимно. Что случилось в …банке 24-я Северная Герцена. Ужас! Все там в крови!»
Тут же начали поступать версии о произошедшем со стороны подписчиков. Предположения омичей различные: вспомнили про «уплату ипотеки», про «кровь из носа» и даже про «драку из-за денег».
В обсуждении опубликовано еще одно фото:
Но пока неизвестно, имеет ли оно отношение к первому, с банкоматом. Официально версии пока нет. Следим за развитием событий.