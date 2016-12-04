После слов Путина в Омске объяснили, почему отменили оперу про Христа

Министр культуры Виктор Лапухин озвучил причину, из-за которой осенью в Омске была отменена рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».
Поводом для публичных объяснений со стороны омского минкульта послужило обращение актера Евгения Миронова к Президенту страны Владимиру Путину на заседании Общественного Совета по культуре, состоявшемся 2 декабря. Миронов напомнил Президенту о недавнем запрете в Омске рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». В ответ Президент призвал деятелей культуры проработать критерии, которые позволят определить, выходят ли те или иные произведения за рамки закона, отмечает
Так, в своих комментариях региональный министр культуры, сообщает о том, что СМИ сначала рассказали о том, что директор омского Музыкального театра Б.Л. Ротберг отменил показ рок-оперы якобы из-за того, что за показ на омской сцене высказала протест общественная организация «Семья, Любовь, Отечество», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Однако, по словам Виктора Лапухина, несмотря на это в Омске была предоставлена на основании договора от 26 июля сцена для показа рок-оперы. Показ намечен на 1 ноября.
В начале октября к руководству театра обратилась компания-прокатчик с заявлением о том, что кассовые сборы от продажи билетов не могут покрыть даже части всех затрат на показ оперы в Омске. В частности, говорилось о том, что продано всего лишь 42 билета на общую сумму 57800 рублей. На основании этого, было принято решение с одной и с другой стороны отменить показ оперы в Омске, при этом возвратив зрителям денежные средства за покупку билетов.
Также региональный министр культуры вспомнил выступление на омской сцене театра из Санкт-Петербурга с показом версии рок-оперы «Иисус Христос - суперзвезда». Отмечается: постановка тепло принята омичами, наполняемость зала составила около 70%.
Итак, никакого запрета на показ этой осенью рок-оперы в Омске никто не давал. Более того, на поступившее обращение председателя общественной организации «Семья, Любовь, Отечество» Л.В. Никитина региональным минкультом дан ответ по поводу того, что указанный спектакль поставлен в 1990 году к 1000-летию Крещения Руси театром из города на Неве «Рок-опера», при чем сначала получив одобрение Русской Православной церкви.
Также министр культуры Омской области обратил внимание на то, что отказ гастролей в связи с низкими продажами билетов, является довольно частой практикой в работе коммерческих фирм-организаторов. Со своей личной позиции Виктор Лапухин обещает неукоснительно соблюдать законодательство, уважительно относится к любым взглядам и мнениям, которые, в свою очередь, не переходят границы экстремизма и нарушения конституционных прав граждан России позиции, а также всемерно поддерживать творческих людей, которые развивают культуру.
Фото: kremlin.ru
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