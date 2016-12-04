После слов Путина в Омске объяснили, почему отменили оперу про Христа



В начале октября к руководству театра обратилась компания-прокатчик с заявлением о том, что кассовые сборы от продажи билетов не могут покрыть даже части всех затрат на показ оперы в Омске. В частности, говорилось о том, что продано всего лишь 42 билета на общую сумму 57800 рублей. На основании этого, было принято решение с одной и с другой стороны отменить показ оперы в Омске, при этом возвратив зрителям денежные средства за покупку билетов.