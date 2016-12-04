Девушки сошли с ума и выкладывают голые фото с пальцем в соцсетях 18+

Периодически пользователи социальных сетей дружно сходят с ума, выкладывая нелепые селфи определенной тематической направленности. Так было, к примеру, когда все неожиданно стали обливать сами себя ледяной водой The ALS Ice Bucket Challenge (испытание ведром ледяной воды).
К слову, одно из самых полезных флешмобов в плане заботы о здоровье, и в плане благотворительности. Звезды, участвовавшие в этом флешмобе, сумели собрать более 100 миллионов долларов пожертвований, направленных на медицинские исследования.
А #holdacokewithyourboobschallеnge стал, напротив, совершенно бесполезным действием – обладательницы большой груди пытались удержать [ими] алюминиевую банку с газированным напитком.
Было еще и такое: #BeeChallenge – когда лифчик использовался не на привычном месте, а надевался на лицо, имитируя, таким образом, глаза пчелы.
Так вот, в настоящее время, в социальных сетях разворачивается новый флешмоб #onefingerselfiechallenge Здесь суть в следующем: девушки фотографируются напротив зеркала обнаженными, с выставленным вперед пальцем, который одновременно должен закрыть в прямой проекции отраженную в зеркале нижнюю интимную часть тела, а в обратной проекции – верхнюю.
Придумал всю эту замысловатую концепцию японский художник аниме. Зачем? А кто ж его знает. Он же японец.