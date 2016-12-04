Девушки сошли с ума и выкладывают голые фото с пальцем в соцсетях 18+



Так вот, в настоящее время, в социальных сетях разворачивается новый флешмоб #onefingerselfiechallenge Здесь суть в следующем: девушки фотографируются напротив зеркала обнаженными, с выставленным вперед пальцем, который одновременно должен закрыть в прямой проекции отраженную в зеркале нижнюю интимную часть тела, а в обратной проекции – верхнюю.