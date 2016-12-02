Супруги из Омска похитили у горожан 15 млн, махинации с недвижимостью

Ранее: бывший инспектор ГИБДД, его жена и еще двое человек, сговорившись между собой, решили провернуть дело. Следствием установлено, что сообщники действовали в период с мая по август 2014 года. Дело состояло в том, чтобы путем обмана привлекать граждан покупать недвижимость, деньги присваивать себе. Для этого глава семьи Унуковичей размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир в строящемся доме. При этом указывал цену значительно ниже рыночной, что привлекало покупателей. Чтобы граждане не усомнились ни в чем, сделки по купле-продаже происходили в агентстве недвижимости.