Супруги из Омска похитили у горожан 15 млн, махинации с недвижимостью

Сторона государственного обвинения, на прошедших в Первомайском районном суде прениях по уголовному делу о хищении у граждан более 15 миллионов рублей, просила у суда признать виновными и наказать в виде лишения свободы супружескую пару Унуковичей.
Из зала суда: супруги Унуковичи – 23-летний Иван и 24-летняя Екатерина – проходят фигурантами по уголовному делу о хищении денежной суммы в особо крупных размерах. На их счету совершение девяти преступлений, которые предусмотрены Уголовным Кодексом по статье 159 части 4.
Ранее: бывший инспектор ГИБДД, его жена и еще двое человек, сговорившись между собой, решили провернуть дело. Следствием установлено, что сообщники действовали в период с мая по август 2014 года. Дело состояло в том, чтобы путем обмана привлекать граждан покупать недвижимость, деньги присваивать себе. Для этого глава семьи Унуковичей размещал в сети Интернет объявления о продаже квартир в строящемся доме. При этом указывал цену значительно ниже рыночной, что привлекало покупателей. Чтобы граждане не усомнились ни в чем, сделки по купле-продаже происходили в агентстве недвижимости.
При оформлении договоров на сделке присутствовали «лже-собственники» из числа сообщников супружеской пары. Они показывали потенциальным покупателям поддельные документы, другие были представителями фирмы-застройщика, убеждая своими действиями в законности сделок.
При этом, чтобы сделки казались еще более реальными и правдоподобными Иван Унукович представлялся сотрудником полиции.
Не поняв, что их обманывают доверчивые покупатели отдавали денежные суммы мошенникам. Их размеры варьировались от 1,6 миллионов до 2,1 миллионов рублей. Только потом они узнавали, что их «только что приобретенные квартиры» фактически принадлежали застройщику, более того, после ввода жилья в эксплуатацию их купили другие люди.
Суммировав все эпизоды мошенничества, следователи установили, что супруги Унуковичи незаконно присвоили более 15 миллионов рублей.
Отмечается, что Унуковичи вину в совершении преступления не признали, говоря, что сами стали жертвами мошенников.
Кроме этого, удовлетворены исковые заявления пострадавших о взыскании денежных средств в виде материального ущерба с причинителей вреда, а также агентства недвижимости.
Государственный обвинитель просит суд признать виновными указанных людей и ходатайствует о наказании Ивану Унуковичу наказание в виде 9-ти лет лишения свободы; Екатерине – 5 лет лишения свободы в ИК общего режима, но применить к ней отсрочку до того времени, когда малолетние дети достигнут 14-ти лет.
Кстати, оглашение приговора состоится в декабре 2016 года.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
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