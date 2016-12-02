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Секс в носках делает оргазм ярче, и происходит он чаще

2 декабря 2016, 11:24
Особенности физиологии.

Удивительное открытие сделали исследователи из голландского Университета Гронингена (University of Groningen). То, что раньше считалось «неэстетичным» в плане внешнего вида, оказалось целесообразным в плане физиологии.

Секс в носках, особенно любимый мужчинами, как оказалось, имеет больше отношение к физиологии, чем к особенностям ношения одежды. Мужчины и женщины, не снимающие во время интимной близости носки, испытывают более яркий оргазм, также увеличивается и частота его достижения.

Исследователи установили, что всё дело в кровообращении. Носки локально повышают температуру ступней, периферические сосуды расширяются, наполняются теплой кровью, которая далее поступает в сосудистую сеть гениталий, значительно быстрее «доводя» органы малого таза до нужной кондиции.

Кроме этого, мозг получает сигнал от конечностей, что организм находится в температурной зоне комфорта. Ученые University of Groningen провели сканирование мозга у пар, относящихся к фокус-группе. Выводы исследования подтвердились у 80% из них.

Кроме секса, носки также могут ускорить и процесс засыпания у людей, страдающих бессонницей. Теплые носки способствуют релаксации гладкой мускулатуры в стенках кровеносных сосудов (вазодилатация), погружение в сон происходит значительно быстрее.

Однако, носки для секса и носки для повседневной носки – вещи разные. Если пары будут забывать об этом, то негативные эмоции максимально быстро погасят все возможные нотки сексуального возбуждения.

#Новости#Здоровье#Отдых#Общество
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