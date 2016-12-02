Секс в носках делает оргазм ярче, и происходит он чаще

Секс в носках, особенно любимый мужчинами, как оказалось, имеет больше отношение к физиологии, чем к особенностям ношения одежды. Мужчины и женщины, не снимающие во время интимной близости носки, испытывают более яркий оргазм, также увеличивается и частота его достижения.