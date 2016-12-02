Секс в носках делает оргазм ярче, и происходит он чаще

Удивительное открытие сделали исследователи из голландского Университета Гронингена (University of Groningen). То, что раньше считалось «неэстетичным» в плане внешнего вида, оказалось целесообразным в плане физиологии.
Секс в носках, особенно любимый мужчинами, как оказалось, имеет больше отношение к физиологии, чем к особенностям ношения одежды. Мужчины и женщины, не снимающие во время интимной близости носки, испытывают более яркий оргазм, также увеличивается и частота его достижения.
Исследователи установили, что всё дело в кровообращении. Носки локально повышают температуру ступней, периферические сосуды расширяются, наполняются теплой кровью, которая далее поступает в сосудистую сеть гениталий, значительно быстрее «доводя» органы малого таза до нужной кондиции.
Кроме этого, мозг получает сигнал от конечностей, что организм находится в температурной зоне комфорта. Ученые University of Groningen провели сканирование мозга у пар, относящихся к фокус-группе. Выводы исследования подтвердились у 80% из них.
Кроме секса, носки также могут ускорить и процесс засыпания у людей, страдающих бессонницей. Теплые носки способствуют релаксации гладкой мускулатуры в стенках кровеносных сосудов (вазодилатация), погружение в сон происходит значительно быстрее.
Однако, носки для секса и носки для повседневной носки – вещи разные. Если пары будут забывать об этом, то негативные эмоции максимально быстро погасят все возможные нотки сексуального возбуждения.