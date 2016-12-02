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Прогресс МС-04 потерян после старта, обломки рухнули на территорию РФ

2 декабря 2016, 09:19
Крушение космического грузовика.

Еще один российский космический грузовик, стартовавший с космодрома Байконур, потерпел крушение, не достигнув расчетной орбиты.

О потере ракетоносителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-04» сообщает пресс-центр «Роскосмоса». Пуск был осуществлен 1 декабря с космодрома Байконур. До 382 секунды полет ракеты проходил в штатном режиме. Затем получение телеметрической информации в ЦУП прекратилось. Корабль на расчетную орбиту не вышел.

Потеря космического грузовика произошла на 190-километровой высоте, над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва. Сообщается, что большинство обломков сгорело в плотных слоях атмосферы.

Уточняется, что нормальное функционирование экипажа МКС из-за крушения грузовика нарушено не будет.


Фото: federalspace.ru



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