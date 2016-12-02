Прогресс МС-04 потерян после старта, обломки рухнули на территорию РФ

О потере ракетоносителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-04» сообщает пресс-центр «Роскосмоса». Пуск был осуществлен 1 декабря с космодрома Байконур. До 382 секунды полет ракеты проходил в штатном режиме. Затем получение телеметрической информации в ЦУП прекратилось. Корабль на расчетную орбиту не вышел.