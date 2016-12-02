Прогресс МС-04 потерян после старта, обломки рухнули на территорию РФ

Еще один российский космический грузовик, стартовавший с космодрома Байконур, потерпел крушение, не достигнув расчетной орбиты.
О потере ракетоносителя «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-04» сообщает пресс-центр «Роскосмоса». Пуск был осуществлен 1 декабря с космодрома Байконур. До 382 секунды полет ракеты проходил в штатном режиме. Затем получение телеметрической информации в ЦУП прекратилось. Корабль на расчетную орбиту не вышел.
Потеря космического грузовика произошла на 190-километровой высоте, над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва. Сообщается, что большинство обломков сгорело в плотных слоях атмосферы.
Уточняется, что нормальное функционирование экипажа МКС из-за крушения грузовика нарушено не будет.
Фото: federalspace.ru