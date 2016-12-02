Главное
Все новости
Опасная пиротехника, предупреждение для омичей от МЧС
2 декабря 2016, 13:23
Будьте бдительны!
Источник: ТОНД и ПР Советского АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
#Новости
#Общество
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20