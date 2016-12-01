Вода для омичей будет стоить 76 руб, суд отклонил иск потребителей

Пятикратная разница, объясняют в РЭК, связана с меньшим объемом поставок питьевой воды. Для сельских жителей при расчете тарифа объем отпуска воды составляет 8,3 млн. куб. м, для городских - 105,4 млн. куб. м. Величина финансовых затрат на обеспечение поставок у Омскоблводопровода около 525 млн. рублей, а у ОмскВодоканала порядка 1,3 млрд. рублей.