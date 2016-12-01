Вода для омичей будет стоить 76 руб, суд отклонил иск потребителей

Омский областной суд отклонил иск потребителей районов области к Омскоблводопроводу о том, что в тариф на воду включен размер потерь при водоснабжении. Суд решил, что компания действует по закону, объем заложенных потерь соответствует нормам.
Напомним, предприятие Омскоблводопровод снабжает холодной водой 13 районов Омской области. Согласно информации предоставленной РЭК, в 2016 жители сельских районов оплачивают воду по цене 76,42 руб./куб.м, в то время как горожане – 14,63 руб./куб. м.
Пятикратная разница, объясняют в РЭК, связана с меньшим объемом поставок питьевой воды. Для сельских жителей при расчете тарифа объем отпуска воды составляет 8,3 млн. куб. м, для городских - 105,4 млн. куб. м. Величина финансовых затрат на обеспечение поставок у Омскоблводопровода около 525 млн. рублей, а у ОмскВодоканала порядка 1,3 млрд. рублей.
Также в цену заложена большая протяженность водосетей. В области предприятие обслуживает порядка 4 тыс. км водопроводных коммуникаций. Если сравнить с городским водопроводом, то его длина около 1,7 тыс. км.
Фото: иллюстрация