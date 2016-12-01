Студент спрыгнул с крыши 25-этажного дома, сняв свои действия на видео

Причем, как сообщает сам студент, он все продумал и рассчитал. Конечно, после своего прыжка, Середа опубликовал видео в сети Интернет. Очень многим «подвиг студента» не понравился. Очень плохой пример для подражания. Тем более что прыжок был произведен с крыши 25-го этажа жилого дома.