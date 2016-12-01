Студент спрыгнул с крыши 25-этажного дома, сняв свои действия на видео

Пока омские руферы отдыхают после серии необдуманных «подвигов» на высотных объектах города, своей жизнью рискую молодые люди в других российских мегаполисах.
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Причем, как сообщает сам студент, он все продумал и рассчитал. Конечно, после своего прыжка, Середа опубликовал видео в сети Интернет. Очень многим «подвиг студента» не понравился. Очень плохой пример для подражания. Тем более что прыжок был произведен с крыши 25-го этажа жилого дома.
Сообщается, что инцидентом уже заинтересовались в полиции. По факты прыжка с парашютом с крыши многоэтажного здания проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение.
Напомним, один из омских руферов, забравшийся без разрешения на городскую
А недавно в паблик https://vk.com/news_gorod55 пришел вопрос от читательницы Натали С., которую интересовало, как попасть на крышу недостроенного здания ОмГУ. Сообщает координаты тех, кто «точно знает». Звоните сразу в 02, там вам помогут, причем совершенно без риска для здоровья.
А вот и скрин с того самого «крутого видео». Интересно, организаторы с кем-то это согласовывали? И кто будет нести ответственности при несчастном случае?..