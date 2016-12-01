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Путин призвал чиновников не жадничать, борьба с коррупцией - не шоу

1 декабря 2016, 16:23
Прямая трансляция.

Портал Gorod55.ru продолжает вести текстовую трансляцию ежегодного Послания президента Путина Федеральному собранию. Значительное внимание президент уделил сфере образования, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Приоритетна поддержка волонтерства и добровольчества, гражданских активистов и социально ориентированных некоммерческих организаций:

- Успех России – в поколении, способном отвечать на вызовы времени, - говорит Путин и обращается к законодательной и исполнительной власти на местах:

- Не жадничать, не отдавать бюджетные деньги «по привычке». По максимуму поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. У них еще глаз не замылился. К их компетенциям должны быть установлены требования, при этом важно не нагородить бюрократических преград.


- К сожалению, вопросы благоустройства и развития инфраструктуры решаются кулуарно, - обращает внимание президент.

Отдельно Путин отметил борьбу с коррупцией:

- Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку. При этом до решения суда никто не может обвинять человека в коррупции. У нас стало практикой поднимать «резонансный шум», причем нередко этим грешат наши следственные органы. Борьба с коррупцией – не шоу, требует профессионализма и ответственности.

#Новости#Политика
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