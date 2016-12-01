Путин призвал чиновников не жадничать, борьба с коррупцией - не шоу

- Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку. При этом до решения суда никто не может обвинять человека в коррупции. У нас стало практикой поднимать «резонансный шум», причем нередко этим грешат наши следственные органы. Борьба с коррупцией – не шоу, требует профессионализма и ответственности.