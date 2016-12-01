Путин призвал чиновников не жадничать, борьба с коррупцией - не шоу

Портал Gorod55.ru продолжает вести текстовую трансляцию ежегодного Послания президента Путина Федеральному собранию. Значительное внимание президент уделил сфере образования, поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Приоритетна поддержка волонтерства и добровольчества, гражданских активистов и социально ориентированных некоммерческих организаций:
- Успех России – в поколении, способном отвечать на вызовы времени, - говорит Путин и обращается к законодательной и исполнительной власти на местах:
- Не жадничать, не отдавать бюджетные деньги «по привычке». По максимуму поддерживать социально ориентированные некоммерческие организации. У них еще глаз не замылился. К их компетенциям должны быть установлены требования, при этом важно не нагородить бюрократических преград.
- К сожалению, вопросы благоустройства и развития инфраструктуры решаются кулуарно, - обращает внимание президент.
Отдельно Путин отметил борьбу с коррупцией:
- Ни должность, ни высокие связи, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку. При этом до решения суда никто не может обвинять человека в коррупции. У нас стало практикой поднимать «резонансный шум», причем нередко этим грешат наши следственные органы. Борьба с коррупцией – не шоу, требует профессионализма и ответственности.