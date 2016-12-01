Путин обратился с посланием к Федеральному собранию: о медицине

Максимум внимания в Послании уделяется экономике, социальным вопросам и внутреннем политике. По словам Путина, страна оказалась в этом году в сложных неординарных условиях. Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, не потому,что их все устраивает. В основе объединения – готовность работать ради России. Особое внимание президент уделяет развитию медицинской сферы: