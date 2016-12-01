Путин обратился с посланием к Федеральному собранию: о медицине

Портал Gorod55.ru ведет прямую текстовую трансляцию ежегодного Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В традиционном послании президент представляет видение основных путей развития страны, приоритетных направлений на ближайший год и последующие годы. Для Путина это уже тринадцатое Послание Федеральному собранию.
Максимум внимания в Послании уделяется экономике, социальным вопросам и внутреннем политике. По словам Путина, страна оказалась в этом году в сложных неординарных условиях. Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, не потому,что их все устраивает. В основе объединения – готовность работать ради России. Особое внимание президент уделяет развитию медицинской сферы:
- Коэффициент рождаемости за 2013 составил 1,7, в 2016 году возрастет до 1,78 – превышает коэффициенты в большинстве других стран. Смысл всей социальной политики – сбережение людей, увеличение человеческого капитала. Сегодня наши врачи спасают людей в самых трудных случаях.
Президент не отрицает проблемы в российском здравоохранении:
- Граждане по всей стране сталкиваются с формальным отношением, очередями в поликлиниках. Медработники не успевают принимать пациентов. Не всегда хватает квалификации на использование новейшего оборудования, которым снабжены российские больницы. Нужно освободить врачей от рутины, вороха справок.
Согласно словам президента, медицинские специалисты сами смогут выбирать, где повышать профессиональную квалификацию. Также с помощью новейших технологий связи
- Даже в отдаленных поселках можно будет использовать возможности телемедицины и получать консультации ведущих врачей. С учетом того, что многие российские территории труднодоступныы, разрабатывается программа санитарной авиации, на нее в 2017 году планируется выделить 0,3 миллиарда рублей федерального бюджета.
Фото: скрин трансляции