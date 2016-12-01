Путин о науке: к уже заявленным ресурсам добавлены миллиарды рублей

Портал Gorod55.ru продолжает публиковать ключевые моменты ежегодного Послания президента России Федеральному собранию. По словам Путина, сейчас перед фундаментальной наукой стоит задача оценить текущую ситуацию, спрогнозировать тенденции, предложить актуальные решения:
- Мы будем развивать конкуренцию, поддерживать сильных ученых, способных показать результат, - здесь президент подчеркнул, что учитывать это необходимо Российской академии наук, всем научным организациям. - К настоящему моменту по программам мегагрантов создано более 200 лабораторий мирового уровня.
Многие российские ученые, уехавшие за рубеж, сейчас большую часть времени работают в наших лабораториях: успешно, с удовольствием. По словам президента, ученые вправе понимать, что у их работы есть горизонт планирования, и эффективные научные проекты получат долгосрочное финансирование. Сейчас, по словам президента, для молодых ученых разработана специальная линейка грантов на период до семи лет. В 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет добавлено 3,5 миллиарда рублей:
- Исследовательские заделы нужно превратить в успешные коммерческие проекты. Мы всегда страдали, что от разработок до внедрения огромное время проходит… Не только сейчас, еще в Российской империи было то же самое.
Мы можем переломить эту тенденцию. Для этого запущена Национальная технологическая инициатива.
Все приоритеты, обозначенные президентом, заложены в Стратегию научно-технологического развития России, указ об утверждении – подписан.