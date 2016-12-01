Путин о науке: к уже заявленным ресурсам добавлены миллиарды рублей

Многие российские ученые, уехавшие за рубеж, сейчас большую часть времени работают в наших лабораториях: успешно, с удовольствием. По словам президента, ученые вправе понимать, что у их работы есть горизонт планирования, и эффективные научные проекты получат долгосрочное финансирование. Сейчас, по словам президента, для молодых ученых разработана специальная линейка грантов на период до семи лет. В 2017 году к уже заявленным ресурсам на науку будет добавлено 3,5 миллиарда рублей: