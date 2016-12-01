Магаззино обнаружил в Омске зеленое мясо – полная версия программы

Накануне вечером на телеканале «Пятница» состоялась премьерный показ выпуска известной программы «
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Далее, супермаркет «Сытная площадь». Здесь также найдено «немало просроченных продуктов». Магазин «Победа» - просрочки нет, но овощи оказались с нитратами.
На Центральном рынке «Магаззино» в целом передачу встретили «без радости». Здесь также обнаружилось множество нарушений.
В итоге, кто заслужил знак качества «Магаззино», а кто нет? Всё это можно узнать, просмотрев полную версию передачи.