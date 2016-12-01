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Магаззино обнаружил в Омске зеленое мясо – полная версия программы

1 декабря 2016, 07:59
Скандалы с омскими продуктовыми точками.

Накануне вечером на телеканале «Пятница» состоялась премьерный показ выпуска известной программы «Магаззино», темой которой были омские продуктовые сети и рынки. Как оказалось, далеко не все безопасно на прилавках для омичей.

На сайте magazzino.friday.ru сообщается, что «тайные агенты Александра Молочко», а затем и сам телеведущий, проверили в Омске сеть супермаркетов «Планета Холидей». Оказалось, что к покупателям здесь «относятся не очень радушно». Обнаружены просроченные товары и подозрительное охлажденное мясо, срок годности которого пытаются продлить замораживанием.

Далее, супермаркет «Сытная площадь». Здесь также найдено «немало просроченных продуктов». Магазин «Победа» - просрочки нет, но овощи оказались с нитратами.

На Центральном рынке «Магаззино» в целом передачу встретили «без радости». Здесь также обнаружилось множество нарушений.

В итоге, кто заслужил знак качества «Магаззино», а кто нет? Всё это можно узнать, просмотрев полную версию передачи.


#Новости#Город#Бизнес#Общество
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