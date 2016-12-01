Магаззино обнаружил в Омске зеленое мясо – полная версия программы

На сайте magazzino.friday.ru сообщается, что «тайные агенты Александра Молочко», а затем и сам телеведущий, проверили в Омске сеть супермаркетов «Планета Холидей». Оказалось, что к покупателям здесь «относятся не очень радушно». Обнаружены просроченные товары и подозрительное охлажденное мясо, срок годности которого пытаются продлить замораживанием.