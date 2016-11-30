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Водители обсуждают белый призрак на дороге, появившийся ночью в Омске

30 ноября 2016, 07:34
Будьте внимательны!

Сегодня ночью водители, проезжавшие по одной из улиц Ленинского округа Омска, зафиксировали появление «белого призрака» - загадочного снеговика, «марширующего» посреди проезжей части.

Кто выставил на пост «ночного стража» неизвестно, однако очевидцы советуют быть в этом районе внимательней – особенно ночью или утром. Если это просто рыхлый снег, то нормально. А если глыбы льда?..

«На улице Кучерявенко в районе дома №5 снеголепы не от большого ума установили свой шедевр прямо посреди проезжей части. Будьте внимательны!», - сообщают горожане через социальные сети.

Кстати, сегодня последний день осени. Завтра наступает календарная зима. Кто-то отпраздновал?

Фото: vk.com/regik55




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