Водители обсуждают белый призрак на дороге, появившийся ночью в Омске

Сегодня ночью водители, проезжавшие по одной из улиц Ленинского округа Омска, зафиксировали появление «белого призрака» - загадочного снеговика, «марширующего» посреди проезжей части.
Кто выставил на пост «ночного стража» неизвестно, однако очевидцы советуют быть в этом районе внимательней – особенно ночью или утром. Если это просто рыхлый снег, то нормально. А если глыбы льда?..
«На улице Кучерявенко в районе дома №5 снеголепы не от большого ума установили свой шедевр прямо посреди проезжей части. Будьте внимательны!», - сообщают горожане через социальные сети.
Кстати, сегодня последний день осени. Завтра наступает календарная зима. Кто-то отпраздновал?
Фото: vk.com/regik55