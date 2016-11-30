СМИ: YouTube может покинуть Россию из-за закона об онлайн-кинотеатрах

Законопроект, ограничивающей долей 20% иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов, направлен на ограничение деятельности онлайн-кинотеатров, он был внесен в Госдуму на прошлой неделе депутатами Шамсаилом Саралиевым и Андреем Луговым. Речь идет о ресурсах, ежемесячная аудитория которых составляет 100 тысяч пользователей, или же превышает 20 тысяч в одном субъекте России.