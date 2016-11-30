СМИ: YouTube может покинуть Россию из-за закона об онлайн-кинотеатрах

Вынудить видеохостинг YouTube к уходу из РФ может законопроект об ограничении доли иностранных владельцев в аудиовизуальных сервисах до 20%, сообщает «
Законопроект, ограничивающей долей 20% иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов, направлен на ограничение деятельности онлайн-кинотеатров, он был внесен в Госдуму на прошлой неделе депутатами Шамсаилом Саралиевым и Андреем Луговым. Речь идет о ресурсах, ежемесячная аудитория которых составляет 100 тысяч пользователей, или же превышает 20 тысяч в одном субъекте России.
YouTube, как отмечает газета, попадает под понятие «организатор аудиовизуального сервиса», сервис имеет как пользовательский, так и профессиональный контент, но в настоящее время способа для их разграничения нет. Таким образом, принятие закона может привести к уходу видеохостинга из России.
По данным издания, выступают против возможного принятия закона операторы связи МТС и «Вымпелком». Кроме того, отмечается, что его принятие может привести к увеличению дополнительных затрат, направленных на создание дополнительной инфраструктуры.
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