Омское ПАТП загрязняет Иртыш, работает прокуратура

Муниципальное предприятие привлечено к административной ответственности по инициативе Омской межрайонной природоохранительной прокуратуры за нарушения водного законодательства.
Проверка в области соблюдения водного законодательства МП «Пассажирское предприятие №7» проведена Омской межрайонной природоохранной по информации регионального Управления Росприроднадзора.
Установлено: предприятие эксплуатировало системы водоотведения и сбора поверхностных сточных вод в промышленно-ливневой коллектор и городскую ливневую канализацию, которые имеют гидрологическую связь с Иртышем.
Кроме того, у организации отсутствуют утвержденные нормативы предельно допустимых концентраций, решение о предоставлении в пользование водного объекта и разрешение на сброс в него сточных вод в нарушение норм Водного кодекса России.
Для устранения выявленных нарушений руководителю МП «Пассажирское предприятие №7» Омская межрайонная природоохранительная внесла представление, а также постановление о возбуждении дела об административном нарушении по статье 8.1. КоАП РФ в отношении муниципального предприятия.
Также данное юридическое лицо привлечено омским Управлением Росприроднадзора к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области