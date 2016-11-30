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Омское ПАТП загрязняет Иртыш, работает прокуратура

30 ноября 2016, 11:25
Устранение нарушений взято на контроль.

Муниципальное предприятие привлечено к административной ответственности по инициативе Омской межрайонной природоохранительной прокуратуры за нарушения водного законодательства.

Проверка в области соблюдения водного законодательства МП «Пассажирское предприятие №7» проведена Омской межрайонной природоохранной по информации регионального Управления Росприроднадзора.

Установлено: предприятие эксплуатировало системы водоотведения и сбора поверхностных сточных вод в промышленно-ливневой коллектор и городскую ливневую канализацию, которые имеют гидрологическую связь с Иртышем.

Кроме того, у организации отсутствуют утвержденные нормативы предельно допустимых концентраций, решение о предоставлении в пользование водного объекта и разрешение на сброс в него сточных вод в нарушение норм Водного кодекса России.

Для устранения выявленных нарушений руководителю МП «Пассажирское предприятие №7» Омская межрайонная природоохранительная внесла представление, а также постановление о возбуждении дела об административном нарушении по статье 8.1. КоАП РФ в отношении муниципального предприятия.

Также данное юридическое лицо привлечено омским Управлением Росприроднадзора к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура взяла на контроль фактическое устранение нарушений.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области

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