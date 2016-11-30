Московские власти заплатили 423 млн рублей за аренду бизнес-джетов

Московские чиновники за 6 лет потратили более 400 млн. рублей на аренду бизнес-самолетов, узнали журналисты
З1 октября мэрия столицы разместила контракт на сумму более 31 млн рублей. Бюджетные деньги чиновники выделили на закупку услуг авиаперевозок. По условиям контракта, самолет должен быть бизнес класса, количество посадочных мест до 19.
Изучив контракт, журналисты были не мало удивлены, что конкурсная заявка предполагает покупку услуги лишь у одного поставщика. Никаких тендеров и аукционов.
Немало вопросов вызывает и сам выбор поставщика — авиаперевозчик «Джет Эйр Групп». Малоизвестная компания с двумя самолетами. Фирма зарегистрирована весной 2006 года. Уставный капитал чуть меньше 12 млн. рублей.
Из истории госзакупок журналисты «Новых Известий» выяснили, что авиаперевозчик за последние 6 лет получил 10 государственных заказов. По одному контракту от нефтяной компании и банка, и 8 заказов от чиновников Москвы. Сложив все контракты мэрии журналисты получили сумму 423 млн. рублей или порядка 70 млн рублей ежегодно.
Обратившись с официальным запросом в мэрию и компанию «Джет Эйр Групп», журналисты так и не получили ответа.
Фото: avia.pro