Московские власти заплатили 423 млн рублей за аренду бизнес-джетов

Из истории госзакупок журналисты «Новых Известий» выяснили, что авиаперевозчик за последние 6 лет получил 10 государственных заказов. По одному контракту от нефтяной компании и банка, и 8 заказов от чиновников Москвы. Сложив все контракты мэрии журналисты получили сумму 423 млн. рублей или порядка 70 млн рублей ежегодно.