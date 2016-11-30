Крупнейший оператор спутникового ТВ прекратил вещание 4 телеканалов

Накануне, 29 ноября, стало известно, что «Триколор ТВ» прекращает вещание каналов группы Discovery. По словам генерального директора «Медиа альянс» Григория Лаврова, представляющего Discovery в России, Триколор выдвинул «неприемлемые условия» сотрудничества в части доходов от абонентской платы. Предложение Триколора ставило его «в привилегированное положение ко всему рынку», приводит
Известно, что к концу 2015 года абонентская база Триколора составила 11,8 миллионов подписчиков, около трети рынка платного ТВ. В сентябре Триколор сообщил абонентам о приостановке вещания ряда популярных каналов, объяснив перерыв переговорами с правообладателями по продлению сотрудничества. В случае расторжения договора оператор был готов предоставить «качественную замену», в том числе на каналах собственного производства.
Такие каналы, как TLC, Eurosport, Animal Planet и Discovery Channel, пропадут из пакета абонентов «Триколор ТВ» по всей стране 1 декабря 2016 года. Уже с начала месяца потребители будут вынуждены искать аналоги каналов с познавательным контентом. По словам гендиректора «НТВ-Плюс» Михаила Демина, сеть Discovery является «системообразующим игроком» в сфере спутникового ТВ.
Контракты Триколора с государственными телеканалами, при условии поставки одной и той же услуги (выхода на спутник и вещания с него), заключаются на разные суммы, сообщают
Сколько телеканалов откажутся от Триколора после ухода Discovery, вопрос открытый. Как и вопрос, выдержат ли потребители переход от качественных каналов к их аналогам. Согласно абонентскому соглашению, НСК (компания, действующая под брендом Триколор) имеет право изменять условия оказания услуг, тарифы, заранее уведомив абонента о грядущих переменах. При этом для информирования клиента может использоваться только официальный сайт Триколора.