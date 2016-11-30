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Крупнейший оператор спутникового ТВ прекратил вещание 4 телеканалов

30 ноября 2016, 14:59
Договор расторгнут.

Накануне, 29 ноября, стало известно, что «Триколор ТВ» прекращает вещание каналов группы Discovery. По словам генерального директора «Медиа альянс» Григория Лаврова, представляющего Discovery в России, Триколор выдвинул «неприемлемые условия» сотрудничества в части доходов от абонентской платы. Предложение Триколора ставило его «в привилегированное положение ко всему рынку», приводит Коммерсант слова Лаврова.

Известно, что к концу 2015 года абонентская база Триколора составила 11,8 миллионов подписчиков, около трети рынка платного ТВ. В сентябре Триколор сообщил абонентам о приостановке вещания ряда популярных каналов, объяснив перерыв переговорами с правообладателями по продлению сотрудничества. В случае расторжения договора оператор был готов предоставить «качественную замену», в том числе на каналах собственного производства.

Такие каналы, как TLC, Eurosport, Animal Planet и Discovery Channel, пропадут из пакета абонентов «Триколор ТВ» по всей стране 1 декабря 2016 года. Уже с начала месяца потребители будут вынуждены искать аналоги каналов с познавательным контентом. По словам гендиректора «НТВ-Плюс» Михаила Демина, сеть Discovery является «системообразующим игроком» в сфере спутникового ТВ.

Контракты Триколора с государственными телеканалами, при условии поставки одной и той же услуги (выхода на спутник и вещания с него), заключаются на разные суммы, сообщают Новые известия. Так, по данным системы «Спарк», Триколор заключил договор с телеканалом «Белогорье» на сумму в два миллиона рублей ежемесячно, с вещателем из Ненецкого округа – на 1,2 миллиона рублей в месяц. Годовое обслуживание «Москва-медиа» оценивается в 21,24 миллиона рублей, а «Липецкого времени» - в 14,427 миллионов. Директора ряда государственных телекомпаний отказываются платить разные деньги за одну и ту же услугу одного оператора и направляют в Триколор и ФАС иски, связанные с завышением цен. По мнению экспертов, количество судебных практик будет только увеличиваться.

Сколько телеканалов откажутся от Триколора после ухода Discovery, вопрос открытый. Как и вопрос, выдержат ли потребители переход от качественных каналов к их аналогам. Согласно абонентскому соглашению, НСК (компания, действующая под брендом Триколор) имеет право изменять условия оказания услуг, тарифы, заранее уведомив абонента о грядущих переменах. При этом для информирования клиента может использоваться только официальный сайт Триколора.

#Новости#Культура#Общество
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