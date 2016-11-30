Крупнейший оператор спутникового ТВ прекратил вещание 4 телеканалов

Контракты Триколора с государственными телеканалами, при условии поставки одной и той же услуги (выхода на спутник и вещания с него), заключаются на разные суммы, сообщают Новые известия . Так, по данным системы «Спарк», Триколор заключил договор с телеканалом «Белогорье» на сумму в два миллиона рублей ежемесячно, с вещателем из Ненецкого округа – на 1,2 миллиона рублей в месяц. Годовое обслуживание «Москва-медиа» оценивается в 21,24 миллиона рублей, а «Липецкого времени» - в 14,427 миллионов. Директора ряда государственных телекомпаний отказываются платить разные деньги за одну и ту же услугу одного оператора и направляют в Триколор и ФАС иски, связанные с завышением цен. По мнению экспертов, количество судебных практик будет только увеличиваться.