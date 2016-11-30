Иван Охлобыстин написал заявление на предоставление гражданства



Напомним, ранее в 2014 году Иван Охлобыстин во время посещения Донецка заявил, что этот город «самое яркое место на планете, это эпицентр сопротивления мировому злу», а руководство ДНР вручило ему медаль «Борись за Родину», выполненную из осколков от снарядов, выпущенных с установки «Град».