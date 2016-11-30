Иван Охлобыстин написал заявление на предоставление гражданства

Известный российский «актер, сценарист и священник» Иван Охлобыстин сделал неожиданный жест в ходе своего выступления в Ростове-на-Дону – он решил стать гражданином самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
О действиях Охлобыстина сообщил на своей странице в Facebook советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, Иван написал заявление прямо на сцене в ходе концерта.
Напомним, ранее в 2014 году
Позднее Охлобыстин попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Фото: instagram.com/psykero1477/