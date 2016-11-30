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Иван Охлобыстин написал заявление на предоставление гражданства

30 ноября 2016, 08:55
Действия шоумена.

Известный российский «актер, сценарист и священник» Иван Охлобыстин сделал неожиданный жест в ходе своего выступления в Ростове-на-Дону – он решил стать гражданином самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

О действиях Охлобыстина сообщил на своей странице в Facebook советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, Иван написал заявление прямо на сцене в ходе концерта.


Напомним, ранее в 2014 году Иван Охлобыстин во время посещения Донецка заявил, что этот город «самое яркое место на планете, это эпицентр сопротивления мировому злу», а руководство ДНР вручило ему медаль «Борись за Родину», выполненную из осколков от снарядов, выпущенных с установки «Град».

Позднее Охлобыстин попал в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.


Фото: instagram.com/psykero1477/

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