Депутаты хотят увеличить налоги с НПЗ, обращение направлено Миллеру

Госдолг Омской области к 2017 году составит порядка 45 миллиардов рублей. Самым крупным налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций в нашем регионе является ОНПЗ. Обращение депутатов омского Заксобрания заключается в пожелании отменить на заводе процессинговую схему, согласно которой переработка нефти осуществляется по договору с ее владельцем. В приложении к постановлению указано, что сумма налога на прибыль, поступающая в бюджет от нефтеперерабатывающих организаций, в четыре раза превышает сумму такого же налога у организаций, применяющих процессинг – договор на переработку сырья. При этом в Омской области установлены пониженные ставки налогов на прибыль и имущество для организаций, осуществляющих производство катализаторов нефтепереработки.



Документ представлен как инициатива нескольких тысяч омичей о справедливом распределении налогов и завершен просьбой о содействии в решении вопроса об отмене процессинга на ОНПЗ, либо иной возможностью увеличить платежи завода в региональный бюджет. За направление обращения проголосовали 37 депутатов, а против – пятеро.

