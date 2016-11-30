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Депутаты хотят увеличить налоги с НПЗ, обращение направлено Миллеру

30 ноября 2016, 20:06
Инициатива о распределении налогов.

Сегодня днем, 30 ноября, депутаты Заксобрания Омской области обратились к Алексею Миллеру, главе «Газпрома», с вопросом об увеличении налоговых поступлений с омского НПЗ в региональный бюджет. С обращением включить в проект повестки вопрос о налогах ОНПЗ к председателю Заксобрания Владимиру Варнавскому выступил накануне, 28 ноября, депутат Сергей Калинин.

Согласно принятому сегодня на заседании постановлению, Заксобрание направит обращения об увеличении платежей ОНПЗ в региональный бюджет к Председателю Правления «Газпрома» Алексею Миллеру, а также гендиректору «Газпром нефти» Александру Дюкову. В том числе обращения с запросами поддержки и организации переговоров с «Газпромом» и «Газпром нефтью» будут направлены членам Совета Федерации Елене Мизулиной и Сергею Попову, депутатам Госдумы от Омской области – Андрею Голушко, Александру Жукову, Александру Кравцу, Олегу Смолину, Дмитрию Перминову и Виктору Шрейдеру.

Госдолг Омской области к 2017 году составит порядка 45 миллиардов рублей. Самым крупным налогоплательщиком по налогу на прибыль организаций в нашем регионе является ОНПЗ. Обращение депутатов омского Заксобрания заключается в пожелании отменить на заводе процессинговую схему, согласно которой переработка нефти осуществляется по договору с ее владельцем. В приложении к постановлению указано, что сумма налога на прибыль, поступающая в бюджет от нефтеперерабатывающих организаций, в четыре раза превышает сумму такого же налога у организаций, применяющих процессинг – договор на переработку сырья. При этом в Омской области установлены пониженные ставки налогов на прибыль и имущество для организаций, осуществляющих производство катализаторов нефтепереработки.

Документ представлен как инициатива нескольких тысяч омичей о справедливом распределении налогов и завершен просьбой о содействии в решении вопроса об отмене процессинга на ОНПЗ, либо иной возможностью увеличить платежи завода в региональный бюджет. За направление обращения проголосовали 37 депутатов, а против – пятеро.

Фото: иллюстрация

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