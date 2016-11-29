Город55
ГлавноеВсе новости

Защитнику Авангарда сделали операцию, не сыграет до конца сезона

29 ноября 2016, 11:38
Опубликовано фото из больничной палаты.

Молодой защитник омского «Авангарда» Илья Дервук, недавно получивший серьезную травму, уже перенес операцию в Германии.

Снимок 20-летнего хоккеиста, сделанный в больничной палате, опубликован на фанатской странице омского «Авангарда» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, защитник пребывает в хорошем настроении.


Стоит напомнить, что Илья Дервук, ставший игроком основного состава, получил травму в матче с «Ладой». Форвард тольяттинской команды Антон Шенфельд встретил 20-летнего игрока обороны коленом в колено, за что был удален до конца матча. Наш хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд.

Кроме того, после матча с «Нефтехимиком» главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин отметил, что из-за полученной травмы сезон для 20-летнего Дервука уже закончился.

В нынешнем сезоне Илья Дервук провел в составе «Авангарда» 23 встречи, но результативными действиями не отметился.


Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: vk.com/fcava

#Новости#Хоккей#Главное#Спорт#Город
Подпишитесь
До 8 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании — 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20