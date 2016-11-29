Защитнику Авангарда сделали операцию, не сыграет до конца сезона



Стоит напомнить, что Илья Дервук, ставший игроком основного состава, получил травму в матче с «Ладой» . Форвард тольяттинской команды Антон Шенфельд встретил 20-летнего игрока обороны коленом в колено, за что был удален до конца матча. Наш хоккеист не смог самостоятельно покинуть лёд.