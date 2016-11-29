Защитнику Авангарда сделали операцию, не сыграет до конца сезона

Молодой защитник омского «Авангарда» Илья Дервук, недавно получивший серьезную травму, уже перенес операцию в Германии.
Снимок 20-летнего хоккеиста, сделанный в больничной палате, опубликован на фанатской странице омского «Авангарда» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по фотографии, защитник пребывает в хорошем настроении.
Стоит напомнить, что Илья Дервук, ставший игроком основного состава, получил травму
Кроме того, после
В нынешнем сезоне Илья Дервук провел в составе «Авангарда» 23 встречи, но результативными действиями не отметился.
Верхнее фото: hawk.ru
Фото в тексте: vk.com/fcava