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За незаконные поборы «Омскгоргаз» могут наказать

29 ноября 2016, 12:01
Дело будет рассмотрено по существу в середине декабря.

Антимонопольный орган Омской области возбудил дело в отношении акционерного общества «Омскгоргаз».

Основной причиной для возбуждения дела послужили многочисленные обращения горожан о том, что компания занимается сбором платы, когда в квартиру омичей приходят контролеры для снятия показаний газового счетчика. Данные счетчика необходимы для дальнейшего получения справки об отсутствии задолженности перед организацией – поставщиком ресурса.

Действия «Омскгоргаза» в отношении горожан по поводу взимания денежных средств управление антимонопольной службы по Омской области посчитала незаконными и ущемляющими интересы граждан.

По факту незаконного взимания денежных средств с горожан, УФАС завело дело по статье 10 ФЗ «О защите конкуренции». Отмечается, что рассмотрение данного дела состоится 14 декабря в 10:00.

По материалам пресс-службы омского УФАС
Фото: иллюстрация

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