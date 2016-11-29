За незаконные поборы «Омскгоргаз» могут наказать

Основной причиной для возбуждения дела послужили многочисленные обращения горожан о том, что компания занимается сбором платы, когда в квартиру омичей приходят контролеры для снятия показаний газового счетчика. Данные счетчика необходимы для дальнейшего получения справки об отсутствии задолженности перед организацией – поставщиком ресурса.