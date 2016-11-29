В омском зерне обнаружены высокоопасные токсичные вещества

По требованиям ТР ТС 015/2011, в семенах масличных кyльтур содержание кадмия не должно превышать 0,10 мг/кг, но по результатам лабораторных испытаний в одной из проб этот показатель составил 0,20 мг/кг. Уровень свинца не должен превышать 1 мг/кг, но в пробах его содержание составило ль 1,07 мг/кг до 1,30 мг/кг.