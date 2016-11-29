В омском зерне обнаружены высокоопасные токсичные вещества

Специалисты ФГБУ «Центр оценки качества зерна» провели исследования семян льна, подсолнечника, рапса и сои, по результатам которых удалось выявить серьезные нарушения требований безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно полученным результатам, в семенах масличных культур обнаружено превышение содержания токсичных элементов – свинца и кадмия сразу до двух раз.
Пробы семян масличных культур (сои, рапса, льна, подсолнечника) в испытательную лабораторию Oмского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в период с 21 по 25 ноября 2016 года на определение показателей безопасности зерна. В ходе испытаний в пробах обнаружено содержание токсичных элементов – кадмия и свинца.
По требованиям ТР ТС 015/2011, в семенах масличных кyльтур содержание кадмия не должно превышать 0,10 мг/кг, но по результатам лабораторных испытаний в одной из проб этот показатель составил 0,20 мг/кг. Уровень свинца не должен превышать 1 мг/кг, но в пробах его содержание составило ль 1,07 мг/кг до 1,30 мг/кг.
Специалисты отмечают, что кадмий и свинец в окружающей среде являются одними из наиболее распространенных токсичных элементов, они отнесены ко второму классу опасности («высокоопасные вещества»). Аналогично тяжелым металлам они имеют тенденцию к накоплению в организме, вызывая у человека токсичные проявления тяжелой, средней и умеренной тяжести.
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