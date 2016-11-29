В авиакатастрофе разбилась бразильская футбольная команда

Согласно предварительным данным, воздушное судно, направлявшееся из Боливии в Медельин, в районе города Рионегро пропало с радаров. Командир сообщил о нехватке топлива диспетчерам местного аэропорта Медельин Кордова. Самолету был дан приоритет в посадке, тем не менее, до гавани добраться не удалось.