В авиакатастрофе разбилась бразильская футбольная команда

В Колумбии на территории провинции Антьокия упал самолет, на борту судна находились 9 членов экипажа и 72 пассажира, в числе которых члены бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» (Associação Chapecoense de Futebol), сообщает 360 Radio.
Согласно предварительным данным, воздушное судно, направлявшееся из Боливии в Медельин, в районе города Рионегро пропало с радаров. Командир сообщил о нехватке топлива диспетчерам местного аэропорта Медельин Кордова. Самолету был дан приоритет в посадке, тем не менее, до гавани добраться не удалось.
Кроме того на странице радиостанции в Twitter отмечается, что в районе авиакатастрофы найдены выжившие. Согласно официальным данным властей города Рионегро, шестеро выживших доставлены в местные больницы.
Бразильские футболисты клуба «Шапекоэнсе» в Медельине должны были принять участие в матче Южноамериканского кубка. В высший футбольный дивизион Бразилии клуб вернулся лишь в 2014 году после 35 летнего перерыва.
Фото: twitter.com/Antnoticias