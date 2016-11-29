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В авиакатастрофе разбилась бразильская футбольная команда

29 ноября 2016, 13:23
Шесть выживших.

В Колумбии на территории провинции Антьокия упал самолет, на борту судна находились 9 членов экипажа и 72 пассажира, в числе которых члены бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе» (Associação Chapecoense de Futebol), сообщает 360 Radio.

Согласно предварительным данным, воздушное судно, направлявшееся из Боливии в Медельин, в районе города Рионегро пропало с радаров. Командир сообщил о нехватке топлива диспетчерам местного аэропорта Медельин Кордова. Самолету был дан приоритет в посадке, тем не менее, до гавани добраться не удалось.

Кроме того на странице радиостанции в Twitter отмечается, что в районе авиакатастрофы найдены выжившие. Согласно официальным данным властей города Рионегро, шестеро выживших доставлены в местные больницы.


Бразильские футболисты клуба «Шапекоэнсе» в Медельине должны были принять участие в матче Южноамериканского кубка. В высший футбольный дивизион Бразилии клуб вернулся лишь в 2014 году после 35 летнего перерыва.


Фото: twitter.com/Antnoticias

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