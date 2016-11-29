Пьяному омичу, который устроил смертельное ДТП и сбежал, грозит 7 лет

Сотрудниками следственного комитета установлено: водитель автомобиля «BMW X-5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скоростной режим, установленный на участке автодороги, не справился с управлением и вылетел на встречку. В лобовом столкновении с автомобилем ВАЗ-21099 погиб от полученных травм водитель отечественного авто. Также указывается, что водитель иномарки сбежал с места преступления .