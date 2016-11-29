Пьяному омичу, который устроил смертельное ДТП и сбежал, грозит 7 лет

В Шербакульском районе уголовное дело, фигурантом которого выступает пьяный водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом в конце весны текущего года, передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Зампрокурора Шербакульского района составлено, утверждено и направлено в суд обвинительное заключение в отношении Виктора Березина, обвиняемого по статье 264 Уголовного Кодекса России.
Напомним, портал Gorod55.ru уже сообщал о смертельной автоаварии на дороге Бакбасар–Азово–Шербакуль–Полтавка в ночное время 29 мая 2016 года.
Сотрудниками следственного комитета установлено: водитель автомобиля «BMW X-5», находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скоростной режим, установленный на участке автодороги, не справился с управлением и вылетел на встречку. В лобовом столкновении с автомобилем ВАЗ-21099 погиб от полученных травм водитель отечественного авто. Также указывается, что водитель
Отмечается, что Березин в ходе расследования признал вину, но частично.
На сегодняшний день уголовное дело направлено в районный суд р.п. Шербакуль. Срок, который грозит пьяному водителю – вплоть до 7 лет лишения свободы.
По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: 55.мвд.рф