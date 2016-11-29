Проезд в Омском транспорте стоит 42 рубля, РЭК против

Сегодня на общественном совет РЭК области представители департамента транспорта и специалисты региональной энергетической комиссии представили свои расчеты экономически обоснованного тарифа пассажирских перевозок.
Руководитель дептранспорта Алексей Мартыненко предложил несколько вариантов расчета тарифа, от 35,30 рублей до 42,17 рублей. С учетом приобретения нового подвижного состава и без. По его словам, только такие цифры позволят муниципальному транспорту не просто выживать, а развиваться.
Сегодняшняя ситуация в общественном транспорте критическая, заметил Мартыненко. Износ техники составляет более 95%. В 2015 и 2016 годах приобретено всего два транспортных средства – трамвай и автобус, оборудованный для перевозки инвалидов. За прошлые годы из-за низкого тарифа на счетах ПАТП образовался долг 366 млн. рублей.
Зам. председателя РЭК Владимир Тараненко считает, что транспортники завышают свои расчеты себестоимости проезда в общественном транспорте. По его данным, с учетом существенного снижения пассажиропотока, тариф не должен быть выше 29,90 рублей. Это на 8,8 % больше утвержденного тарифа на 2016 год. В своем расчете РЭК исключил расходы на приобретение нового транспорта, уменьшил затраты на бензин, шины и смазочные материалы. Кроме того, повышение зарплаты водителей рассчитаны с учетом индекса потребительских цен - рост на 4,7%, а не на 20% как предлагает департамент. Стоит заметить, что в себестоимости муниципальных перевозок на долю зарплаты приходится порядка 50%.
Напомним, экономически обоснованный тариф в 2016 году – 27,48, провозная плата – 22 рубля. Разница компенсируется из бюджета. На 2017 год в бюджете выделено на компенсацию чуть больше 250 млн рублей. Этой суммы ПАТП хватит лишь до февраля.
По словам Алексея Мартыненко, общественный транспорт Омска нуждается в проведение реформы. Начинать ее надо с разработки новой маршрутной сети. Уже проведены переговоры со специалистами СибАДИ. В начале года мэрия объявит конкурс на проектирование. В бюджете Омска на эти цели заложено 2 млн. рублей. Создание маршрутной сети займет не менее полугода. А в начале декабря департамент транспорта планирует провести "круглый стол" - будущее Омского муниципального транспорта.
Окончательную величину экономически обоснованного тарифа на следующий год РЭК Омской области установит до 20 декабря.