Проезд в Омском транспорте стоит 42 рубля, РЭК против

Зам. председателя РЭК Владимир Тараненко считает, что транспортники завышают свои расчеты себестоимости проезда в общественном транспорте. По его данным, с учетом существенного снижения пассажиропотока, тариф не должен быть выше 29,90 рублей. Это на 8,8 % больше утвержденного тарифа на 2016 год. В своем расчете РЭК исключил расходы на приобретение нового транспорта, уменьшил затраты на бензин, шины и смазочные материалы. Кроме того, повышение зарплаты водителей рассчитаны с учетом индекса потребительских цен - рост на 4,7%, а не на 20% как предлагает департамент. Стоит заметить, что в себестоимости муниципальных перевозок на долю зарплаты приходится порядка 50%.