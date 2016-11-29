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Пожар в 5-этажном доме в центре Омска

29 ноября 2016, 11:49
Устанавливается причина возгорания.

Накануне вечером в одном из домов Центрального округа на улице Пушкина случился пожар, горела квартира в 5-этажном панельном доме.

На момент прибытия пожарных в квартире наблюдалось плотное задымление. В результате возгорания поврежденной оказалась кухонная мебель, а также холодильник. Кроме того, на всей площади закопчены стены.

Пожарным удалось спасти материальные ценности на 100 тысяч рублей. В настоящее время устанавливается причина возгорания, а также оценивается размер причиненного материального ущерба.

Открытое горение было ликвидировано за 3 минуты, общее время ликвидации пожара составило 20 минут. На месте происшествия работали 10 человек личного состава и 3 единицы техники.


По материалам пресс-службы ГУ МЧС РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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