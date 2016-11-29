Опасные вещи в магазине «О’кей» найдены при проверке Роспотребнадзора

В омском гипермаркете «О’кей» изъяты из оборота товары, предназначенные для детей и подростков.
Выявленные нарушения установлены в ходе плановой выездной проверки. Гипермаркет, в отношении которого назначена проверка, находится по адресу: г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 2/1.
В частности, с прилавков и со склада были изъяты образцы продукции для детей и подростков, которые не соответствуют требованиям безопасности ТР ТС 007/2011: кофта для новорожденных и полуботинки детские.
Например, на кофте для новорожденных (характеристики изделия: размер 56, дата изготовления 10.2014 г., цена 279 рублей, изготовитель ООО «Компания ДАМОНТ», г. Москва, ул. Винницкая, 9) шов на горловине обточен элементом, который выполнен из синтетического материала. А он, в свою очередь, контактирует с кожей ребенка. Так, соединительные швы на изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону, если выполнены из синтетических материалов, то они не должны контактировать с кожей ребенка. Это правило касается также внешних декоративных элементов в изделиях для детей до года, в том числе кружева, аппликации и др.
Кроме детских ясельных кофточек, в гипермаркете также были изъяты ботинки типа кроссовых детские (характеристики изделия: ботинки ясельные, малодетские – размеры 22 и 23, производство Китай, изготовлены ноябрь 2015 года, цена за пару – 1199 рублей). Отмечается, что верх ботинок выполнен из полиуретана/полиэстра, подкладка из полиэстра. На данную продукцию в магазине не смогли предоставить декларацию. Согласно действующему законодательству, в детской обуви не допустима подкладка из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 процентов именно для детской и малодетской обуви.
По итогам проверки, информация о результатах направлена в Управление Роспотребнадзора по г. Москве и г. Санкт-Петербургу для проведения там мероприятий в отношении изготовителя и импортера.
Кроме этого, руководству гипермаркета «О’кей» выписано предписание о необходимости разработать программу мероприятий, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.
Также ООО «Компания ДАМОНТ» вынесено предписание от отзыве декларации на изделия. Уведомление направлено в Федеральную службу по аккредитации.
По материалам пресс-службы УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
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