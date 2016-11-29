Опасные вещи в магазине «О’кей» найдены при проверке Роспотребнадзора

Например, на кофте для новорожденных (характеристики изделия: размер 56, дата изготовления 10.2014 г., цена 279 рублей, изготовитель ООО «Компания ДАМОНТ», г. Москва, ул. Винницкая, 9) шов на горловине обточен элементом, который выполнен из синтетического материала. А он, в свою очередь, контактирует с кожей ребенка. Так, соединительные швы на изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону, если выполнены из синтетических материалов, то они не должны контактировать с кожей ребенка. Это правило касается также внешних декоративных элементов в изделиях для детей до года, в том числе кружева, аппликации и др.