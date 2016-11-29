Омских водителей отправят на повторную сдачу экзамена по ПДД

В Омске пройдет конкурс «Мы за безопасное движение» среди предприятий городского пассажирского транспорта. Мероприятие совместно организовывают департамент транспорта администрации и отдел ГИБДД УМВД РФ по Омской области, сообщает пресс-служба мэрии Омска.
Старт конкурса, который пройдет в три этапа, намечен на 1 декабря. Ожидается, что данное мероприятие будет способствовать повышению уровня безопасности пассажирских перевозок и дорожного движения.
В конкурсе примут участие пять команд, в каждую из которых войдут по 10 водителей омских предприятий пассажирского транспорта. В рамках первого этапа участникам предстоит пройти теоретический экзамен, ответив на билеты категории «CD», а также выявить ошибки ПДД, совершенные героями сюжета «Дорожный надзор».
На втором этапе с помощью скрытого наблюдения специалисты профильного департамента и сотрудники ГИБДД УМВД РФ по Омску проведут работы по выявлению допущенных водителями на маршрутах нарушений правил перевозки пассажиров и ПДД.
В рамках третьего этапа сотрудники ГИБДД проведут сбор статистических данных по допущенным водителями нарушений ПДД и совершенным ДТП в период проведения конкурса (до 25 декабря).
В этом профессиональном состязании победителями станут три предприятия городского пассажирского транспорта, которые наберут по итогам трех этапов наибольшее количество баллов. Окончание конкурса и награждение победителей намечено на 27 декабря.