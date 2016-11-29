Омских водителей отправят на повторную сдачу экзамена по ПДД

В конкурсе примут участие пять команд, в каждую из которых войдут по 10 водителей омских предприятий пассажирского транспорта. В рамках первого этапа участникам предстоит пройти теоретический экзамен, ответив на билеты категории «CD», а также выявить ошибки ПДД, совершенные героями сюжета «Дорожный надзор».