Омские морозы возвращаются, резкое падение температуры от +1 до -21

В последние дни осени в Омске ожидается плюсовая температура. Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» сегодня на территории области температура воздуха находилась в интервале от +1 до -4 градусов. Похожая погода с мокрым снегом и гололедными явлениями ожидается и завтра, 30 ноября.
В четверг, 1 декабря, ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до -12 градусов, днем она составит -1…-6 градусов. В пятницу, 2 декабря, днем температура воздуха опустится до -8…-13, ночью – от -9 до -14, при прояснении до -21 градуса.
Схожий перепад температуры воздуха наблюдался и годом ранее, когда