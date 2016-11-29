Омские морозы возвращаются, резкое падение температуры от +1 до -21

В четверг, 1 декабря, ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до -12 градусов, днем она составит -1…-6 градусов. В пятницу, 2 декабря, днем температура воздуха опустится до -8…-13, ночью – от -9 до -14, при прояснении до -21 градуса.