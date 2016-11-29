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Омские морозы возвращаются, резкое падение температуры от +1 до -21

29 ноября 2016, 19:07
Смена погоды.

В последние дни осени в Омске ожидается плюсовая температура. Согласно данным ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС» сегодня на территории области температура воздуха находилась в интервале от +1 до -4 градусов. Похожая погода с мокрым снегом и гололедными явлениями ожидается и завтра, 30 ноября.

В четверг, 1 декабря, ожидается резкое похолодание, температура воздуха в ночное время может опуститься до -12 градусов, днем она составит -1…-6 градусов. В пятницу, 2 декабря, днем температура воздуха опустится до -8…-13, ночью – от -9 до -14, при прояснении до -21 градуса.

Схожий перепад температуры воздуха наблюдался и годом ранее, когда в последние дни ноября, сопровождаемые дождями, в регионе держалась плюсовая температура, но с наступлением декабря произошло резкое похолодание, ставшее причиной возникновения гололедных явлений.

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