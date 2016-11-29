Омич получит от президента миллион рублей

В Москве подвели итоги ежегодного конкурса среди молодых ученых. На сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации опубликован список молодых ученых, которые получат денежные средства на реализацию своих проектов в 2017-2018 годах, сообщает сайт grants.extech.ru