Омич получит от президента миллион рублей

В Москве подвели итоги ежегодного конкурса среди молодых ученых. На сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации опубликован список молодых ученых, которые получат денежные средства на реализацию своих проектов в 2017-2018 годах, сообщает сайт
Среди многочисленных победителей есть и фамилия омича - Мозгового Сергея Игоревича, профессора Омского государственного медицинского университета.
На реализацию и внедрение проекта будет выделен президентский грант в размере 1 миллион рублей.
Молодой ученый в последующие годы продолжит заниматься разработкой методик ранней диагностики рака желудка. Стоит отметить, что нынешний победитель президентского конкурса, уже становился грантополучателем в 2014 году.
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