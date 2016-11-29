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Омич получит от президента миллион рублей

29 ноября 2016, 13:55
Подведение итогов конкурса господдержки молодых ученых.

В Москве подвели итоги ежегодного конкурса среди молодых ученых. На сайте Совета по грантам Президента Российской Федерации опубликован список молодых ученых, которые получат денежные средства на реализацию своих проектов в 2017-2018 годах, сообщает сайт grants.extech.ru


Среди многочисленных победителей есть и фамилия омича - Мозгового Сергея Игоревича, профессора Омского государственного медицинского университета.


На реализацию и внедрение проекта будет выделен президентский грант в размере 1 миллион рублей.


Молодой ученый в последующие годы продолжит заниматься разработкой методик ранней диагностики рака желудка. Стоит отметить, что нынешний победитель президентского конкурса, уже становился грантополучателем в 2014 году.

Фото: иллюстрация

#Новости#Здоровье#Наука#Политика
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