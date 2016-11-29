Гигантский каток откроют зимой в городе

По информации департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, в этом году на территории города будет подготовлено более 400 объектов для отдыха и занятий зимними видами спорта.
На состоявшейся пресс-конференции, Михаил Расин, глава профильного ведомства, отметил, что по месту жительства, где размещаются школы, омичам будут доступны хоккейные и футбольные корты. Непосредственно в городе, в районе Иртышской набережной, почти готовы для эксплуатации трассы для занятий полюбившейся многими омичами скандинавской ходьбой, а также просто бегом.
Кроме этого, спортивные стадионы, комплексы и центры спортивной подготовки с открытыми площадками давно открыты и ждут своих посетителей. Например, стадион «Энергия», ЦОП «Авангард», СК «Искра», СК «Красная звезда», ДЮСШ «Крутая Горка», Центра лыжного спорта «На Березовой», ПКиО «Зеленый остров».
Для любителей покататься на коньках без верхней одежды, уже распахнули двери крытые катки: ледовые дворцы им. В.Фетисова и А. Кожевникова, ледовые арены им. И. Родниной и Л. Киселева, кроме этого Арена-Омск и СКК им. В. Блинова.
Выйти на лыжню можно и рано утором, и поздно вечером. Так, в Омске подготовлены лыжные трассы с освещением. Среди них: трасса на Иртышской набережной, в парке 30-летия ВЛКСМ и Советском, на территории Центра лыжного спорта «На Березовой» и парка «Птичья гавань».
Помимо этого, не останется без внимания участие омичей в различных дворовых играх по зимним видам спорта, как местного, так и всероссийского уровня.
По традиции горожане станут участниками спортивно-культурного мероприятия «Рождественские катания», открытого первенства города «Крутогорская лыжня». Пройдут турниры по хоккею и конькобежному спорту.
По словам Михаила Расина, в городе созданы все условия для комфортного активного отдыха и занятий спортом в зимнее время. И хотя подготовке некоторых зимних объектов мешают погодные условия, на сегодняшний день омичи уже могут с удовольствием отправиться всей семьей на открытые катки в СК «Юность», СК «Красная звезда» и открытую площадку перед ледовой ареной им. Л. Киселева. Также в планах у департамента подготовка самого большого катка для массовых катаний, который расположится в удобном месте и привлечет к себе огромное количество горожан.
По материалам пресс-службы омской мэрии
Фото: иллюстрация