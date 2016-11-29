Гигантский каток откроют зимой в городе

По словам Михаила Расина, в городе созданы все условия для комфортного активного отдыха и занятий спортом в зимнее время. И хотя подготовке некоторых зимних объектов мешают погодные условия, на сегодняшний день омичи уже могут с удовольствием отправиться всей семьей на открытые катки в СК «Юность», СК «Красная звезда» и открытую площадку перед ледовой ареной им. Л. Киселева. Также в планах у департамента подготовка самого большого катка для массовых катаний, который расположится в удобном месте и привлечет к себе огромное количество горожан.