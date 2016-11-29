Эпичная горка в центре Омска на Любинском проспекте

- Я, конечно, не специалист, но все-таки жалко, что горки на Любинском не будет... Это была бы эпическая история, достойная книги рекордов Гиннесса (и если честно, не обязательно там на коньках кататься - можно и просто на санках-ледянках - это было бы круто...)



В комментариях к записи омский общественник, эколог Сергей Костарев напоминает о своем видении Любинского проспекта: пешеходная зона с местами для деревьев и цветников, лавочек и беседок, выступления уличных музыкантов, для выставок и летних кафе.