Эпичная горка в центре Омска на Любинском проспекте

Накануне, 28 ноября, директор департамента спорта Михаил Расин озвучил предложение неназванного коллеги сделать горку на улице Ленина – прямо на проезжей части. По мнению Расина, такая идея невыполнима, поскольку связана с большими транспортными сложностями: если перекрыть магистраль, центр города встанет в пробках, особенно в новогодние праздники. Еще один момент – скатиться с такой горки на коньках сможет не каждый, нужна хорошая спортивная подготовка; а если ее нет, такие развлечения могут привести к множеству травмированных.
Также Расин сообщил, что мэрия планирует подготовить в Омске самый большой каток, максимально удобно расположенный для всех горожан. Как уточнили порталу Gorod55.ru в пресс-службе департамента спорта, на сегодня рассматривается несколько локаций, в числе которых – площадка на Бударина и площадь у Континента. Решение будет принято до 10 декабря, сейчас рассматривается потенциал парковок и подъездных путей.
Станислав Сумароков, начальник Главного управления информационной политики Омской области, так отозвался на инициативу горки на Любинском на своей странице в «Фейсбуке»:
- Я, конечно, не специалист, но все-таки жалко, что горки на Любинском не будет... Это была бы эпическая история, достойная книги рекордов Гиннесса (и если честно, не обязательно там на коньках кататься - можно и просто на санках-ледянках - это было бы круто...)
В комментариях к записи омский общественник, эколог Сергей Костарев напоминает о своем видении Любинского проспекта: пешеходная зона с местами для деревьев и цветников, лавочек и беседок, выступления уличных музыкантов, для выставок и летних кафе.
- А зимой здесь можно организовать городскую ёлку и поставить ледяные скульптуры, а естественный склон использовать в качестве городской горки – вот радость-то омичам будет, всем места хватит прокатиться, стоит только льдом регулярно заливать, - предлагал Костарев в своем «Живом журнале» еще год назад. Он, как и многие омичи, видит смысл Любинского как зоны для прогулок, отдыха и развлечений горожан.
Также запись начальника омского ГУИПа прокомментировал Павел Журавлев, президент благотворительного фонда "Зеленая суббота". По его словам, впервые подобные идеи прозвучали еще в начале века при установке скульптуры Любочки. После реставрации Любинского, вспоминая «Беловодье», Журавлев, по его словам, поделился идеей с чиновником из облправительства:
- Сначала специалисты из "Облстройзаказчика" посоветовали вызвать мне скорую, а после, по требованию В. И. Назарова, все-таки провели оперативное совещание, признав идею разумной. Ничего фантастического в этом не было. А сейчас идея искажена до неузнаваемости.
Собственной идеей Павел Журавлев делится у себя на странице в Фейсбуке. Он уверен, что с естественного уклона Любинской горки, со спуска от часовни в районе дома 5 на улице Ленина, будет хорошо кататься по ледяной горке на санках, тюбингах и ледянках. Залить трехметровую полосу можно посередине Любинского проспекта на все новогодние праздники:
- Есть все на этом участке городской среды - уникальный архитектурный ансамбль для презентации широкомасштабных реставрационных работ и ель на Ленина, 10 - для украшения, возле которой могли бы расположиться Дед Мороз со Снегурочкой для фотографий на память о спуске с единственной в мире Ледяной горки, части центральной улицы, - пишет Журавлев.