Через полгода после обрушения крыши жильцы дома добились расселения

После иска прокурора Советского округа омский суд обязал муниципалитет максимально быстро расселить жильцов многоквартирного дома, признанного аварийным в 2014 году. Дело получило ход после прокурорской проверки жилищных условий в доме в микрорайоне Береговой, начатой по заявлению местной жительницы.
Омичка проживает с семьей в доме №6 по улице Школьной. Еще в 2014 года ее дом получил статус аварийного, непригодного для дальнейшего проживания и подлежащего сносу, на основании заключения межведомственной комиссии Омска. Два года назад специалисты Омского центра технической инвентаризации и землеустройства в ходе обследования данного дома определили, что физический износ здания превышает 70%: перекрытия дома, конструкции покрытия и пола находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Срок расселения, определенный городской администрацией, назначен до 31 декабря 2017 года.
В феврале текущего года в подъезде обрушилось чердачное перекрытие, к этому времени в доме полностью прогнили несущие балки над лестничными маршами, а кровельное перекрытие частично отсутствовало, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры. Так как техническое состояние дома создает опасность обрушения и, как следствие, возможность причинить вред жизни и здоровью жильцов, прокурор Советского округа направил в суд иск с целью оспорить сроки расселения дома и обязать администрацию предоставить омичке жилье по договору соцнайма.
В суде требования прокурора были полностью удовлетворены. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Напомним, ранее портал Gorod55.ru побывал в жилом многоквартирном доме в Кировском округе, расположенном по адресу улица Южная, 101. Еще в апреле 2013 года дом был признан аварийным и подлежащем сносу или реконструкции. Дом реконструирован не был, а по документам к 8 ноября уже должен быть снесен. Известно, что накануне в одной из квартир, расположенной на первом этаже, просел фундамент, пол на 20-30 сантиметров провалился в подвал.
С аварийным домом по адресу улица Пушкина, 133/5 немного иная история. В 2010 году его отнесли к разряду аварийных, и в 2013 году большинство жильцов отпраздновали новоселье в Рябиновке. Три собственника отказались покидать свое жилье, ссылаясь на отсутствие в поселке инфраструктуры и удаленность от центра, сообщает Татьяна Симонова, заместитель начальника отдела расселения граждан департамента жилищной политики.
Недавно, 20 ноября, в нежилом помещении дома рухнуло перекрытие между вторым этажом и чердаком:
Галина Балашова, пресс-секретарь Центрального округа Омска, сообщила порталу Gorod55.ru, что специалисты администрации еженедельно приезжают в дом на Пушкина, 133, чтобы уговорить жильцов съехать:
- Департамент жилищной политики пытается переселить их в Рябиновку, но местные не соглашаются категорически. Знаю точно, что на конец прошлой недели согласия они снова не достигли. Дом аварийный, и естественно, что никакой оперативной работы по его содержанию не предпринимается. Там небезопасно находиться. В эту субботу в доме прорвало трубы, но жильцов это не смущает.
Жильцы не хотят отдавать жилье в центре города и ждут итогового решения суда. А пока представители районной администрации, побывав на месте, спрашивают: «Как вы тут живете? Вас надо срочно переселять. Вы же можете погибнуть».