Через полгода после обрушения крыши жильцы дома добились расселения



Напомним, ранее портал Gorod55.ru побывал в жилом многоквартирном доме в Кировском округе, расположенном по адресу улица Южная, 101. Еще в апреле 2013 года дом был признан аварийным и подлежащем сносу или реконструкции. Дом реконструирован не был, а по документам к 8 ноября уже должен быть снесен. Известно, что накануне в одной из квартир, расположенной на первом этаже, просел фундамент, пол на 20-30 сантиметров провалился в подвал. Вместе с полом просела несущая колонна для перекрытий второго этажа; разрушаются стены-перегородки, трескается штукатурка, из-за смещения стен порвалась проводка. Жильцов дома расселять не торопятся: строение признано аварийным в 2013 году, а список на расселение заполнен до конца 2017.