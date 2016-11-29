Бухгалтер и миллион рублей пропали из строительной компании в Омске

Омские следователи управления внутренних дел завершили расследование по делу о хищении большой суммы денежных средств из кассы строительной фирмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Ранее: по заявлению руководителя строительной организации в Омске было возбуждено уголовное дело по части хищения денежных средств в особо крупных размерах. В ходе расследования выяснилось, что в один из дней директор передал бухгалтеру-кассиру 1,2 миллионов рублей, которые он занял на развитие бизнеса.
Однако, в кассу бухгалтер внесла только часть указанной суммы – 160 тысяч рублей. Остальная сумма в кассу не попала, в это же время пропала и женщина. Бухгалтер не вышла на работу уже на следующий день, мобильный был отключен.
В ходе расследования, на основе показаний свидетелей, проведении очных ставок, была установлена причастность омички к совершению данного преступления. Также было установлено, что, отключив телефон, женщина никуда не уехала, а жила по месту своего жительства.
Бывший бухгалтер призналась в совершении данного преступления. Причиненный ущерб ею полностью возмещен. Санкция статьи 160 УК России, по которой возбуждено уголовное дело в отношении бухгалтера, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10-ти лет.
По материалам пресс-службы СУ УМВД России
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