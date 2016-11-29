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Безработные будут получать больше денег, повышение выплат до 8 тысяч

29 ноября 2016, 14:59
Законопроект от Минтруда.

Минтруд РФ планирует почти двукратно повысить размер пособия по безработице сразу до 7,5 – 8 тысяч рублей, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство труда уже начало работу над данным законопроектом, который направлен не только на увеличение пособия, но и на совершенствование порядка его назначения и выплаты.

Согласно проекту постановления правительства о размерах максимальной и минимальной величинах пособия по безработице, в 2017 году его размер останется на прежнем уровне. Таким образом, его минимальная величина составит 850 рублей, а максимальная – 4,9 тысяч рублей.

В грядущем 2017 году в федеральном бюджете на выплату пособия по безработице предусмотрено 43 миллиона рублей.


Фото: иллюстрация

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