Безработные будут получать больше денег, повышение выплат до 8 тысяч

Минтруд РФ планирует почти двукратно повысить размер пособия по безработице сразу до 7,5 – 8 тысяч рублей, сообщает «
Министерство труда уже начало работу над данным законопроектом, который направлен не только на увеличение пособия, но и на совершенствование порядка его назначения и выплаты.
Согласно проекту постановления правительства о размерах максимальной и минимальной величинах пособия по безработице, в 2017 году его размер останется на прежнем уровне. Таким образом, его минимальная величина составит 850 рублей, а максимальная – 4,9 тысяч рублей.
В грядущем 2017 году в федеральном бюджете на выплату пособия по безработице предусмотрено 43 миллиона рублей.
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