Банк «Акцепт» дает возможность хорошо сэкономить!

Рефинансировать можно кредит от 1 млн. рублей под залог имущества на срок до 7 лет по ставке от 13% годовых. При недостаточности собственного обеспечения у предприятия региональные Гарантийные Фонды поддержки малого бизнеса могут предоставить поручительство. Также есть возможность направить кредитные средства в объеме до 20% от суммы кредита или кредитной линии на пополнение оборотных средств.

