Банк «Акцепт» дает возможность хорошо сэкономить!

Предприятия и организации в сегодняшних экономических условиях стремятся к экономии ресурсов и оптимизации всех своих бизнес-процессов.
Банк «Акцепт» как эксперт в вопросах ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц предложил свой способ экономии – рефинансирование кредитов бизнесу.
Новое предложение банка адресовано предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в других банках.
Рефинансировать можно кредит от 1 млн. рублей под залог имущества на срок до 7 лет по ставке от 13% годовых. При недостаточности собственного обеспечения у предприятия региональные Гарантийные Фонды поддержки малого бизнеса могут предоставить поручительство. Также есть возможность направить кредитные средства в объеме до 20% от суммы кредита или кредитной линии на пополнение оборотных средств.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37.
* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.
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