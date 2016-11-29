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Банк «Акцепт» дает возможность хорошо сэкономить!

29 ноября 2016, 15:54
Банк «Акцепт» дает возможность хорошо сэкономить!

Предприятия и организации в сегодняшних экономических условиях стремятся к экономии ресурсов и оптимизации всех своих бизнес-процессов.

Банк «Акцепт» как эксперт в вопросах ведения финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц предложил свой способ экономии – рефинансирование кредитов бизнесу.

Новое предложение банка адресовано предпринимателям, имеющим положительную кредитную историю в других банках.

Рефинансировать можно кредит от 1 млн. рублей под залог имущества на срок до 7 лет по ставке от 13% годовых. При недостаточности собственного обеспечения у предприятия региональные Гарантийные Фонды поддержки малого бизнеса могут предоставить поручительство. Также есть возможность направить кредитные средства в объеме до 20% от суммы кредита или кредитной линии на пополнение оборотных средств.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37.

* АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567.

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