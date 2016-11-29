Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб у Ленинградского моста

Сегодня ночью на дорогах Омска было неспокойно. Очевидцы через социальные сети сообщают о погоне на Левом берегу. Итог по предварительной информации следующий: автомобиль вылетел с дороги в районе Ленинградского моста:



«У Ленинградского моста [водитель] на Карине вошёл в столб. Перед этим чуть не разбил 2 машины у Фестиваля. Догоняли и ловили двумя машинами»



В отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции редакции портала Gorod55.ru подтвердили информацию о ночном происшествии: