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Автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб у Ленинградского моста

29 ноября 2016, 11:14
Сообщение очевидцев.

Сегодня ночью на дорогах Омска было неспокойно. Очевидцы через социальные сети сообщают о погоне на Левом берегу. Итог по предварительной информации следующий: автомобиль вылетел с дороги в районе Ленинградского моста:

«У Ленинградского моста [водитель] на Карине вошёл в столб. Перед этим чуть не разбил 2 машины у Фестиваля. Догоняли и ловили двумя машинами»

В отделе пропаганды региональной Госавтоинспекции редакции портала Gorod55.ru подтвердили информацию о ночном происшествии:


«Сообщение о нетрезвом водителе на иномарке, который разъезжает по городу, поступило в дежурную часть от граждан. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД зафиксировали факт наезда на световую опору в районе Ленинградского моста. Было также установлено, что водитель автомобиля Toyota, 1979 года рождения, находился, действительно, в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено административное делопроизводство».

Фото: vk.com/chp55





#Новости#ДТП#Происшествия#Авто
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