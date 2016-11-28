Ведущие игроки Авангарда уйдут с молотка

Стоит напомнить, что в минувшую субботу "Авангард" принимал на "Арене Омск" казанский "Ак Барс" . Битва лидеров Восточной конференции получилась достаточно напряженной, исход встречи решился лишь в овертайме, удача в котором оказалась на стороне гостей.