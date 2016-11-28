Ведущие игроки Авангарда уйдут с молотка

Омский "Авангард" организовал благотворительный аукцион, в ходе которого будут проданы картины, на которых изображены игровые моменты с участием лидеров "ястребов".
В число омских хоккеистов, изображенных на картинах, попали Доминик Фурх, Владимир Соботка, Никита Никитин, Евгений Медведев, Юнас Анелев, Александр Пережогин. Благотворительный аукцион стартовал вечером 26 ноября, завершится он 30 ноября.
Стоит напомнить, что в минувшую субботу
Теперь "ястребов" ждет четырехматчевая выездная серия, в рамках которой омские хоккеисты встретятся с загребским "Медвешчаком" (1 декабря), братиславским "Слованом" (3 декабря), новосибирской "Сибирью" (7 декабря), новокузнецким "Металлургом" (9 декабря).
Фото: hawk.ru