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Ведущие игроки Авангарда уйдут с молотка

28 ноября 2016, 08:25
Хоккейный аукцион.

Омский "Авангард" организовал благотворительный аукцион, в ходе которого будут проданы картины, на которых изображены игровые моменты с участием лидеров "ястребов".

В число омских хоккеистов, изображенных на картинах, попали Доминик Фурх, Владимир Соботка, Никита Никитин, Евгений Медведев, Юнас Анелев, Александр Пережогин. Благотворительный аукцион стартовал вечером 26 ноября, завершится он 30 ноября.



Стоит напомнить, что в минувшую субботу "Авангард" принимал на "Арене Омск" казанский "Ак Барс". Битва лидеров Восточной конференции получилась достаточно напряженной, исход встречи решился лишь в овертайме, удача в котором оказалась на стороне гостей.

Теперь "ястребов" ждет четырехматчевая выездная серия, в рамках которой омские хоккеисты встретятся с загребским "Медвешчаком" (1 декабря), братиславским "Слованом" (3 декабря), новосибирской "Сибирью" (7 декабря), новокузнецким "Металлургом" (9 декабря).


Фото: hawk.ru

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