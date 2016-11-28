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В центре Омска появилась огненная ледяная скульптура

28 ноября 2016, 13:09
Фигуру омичи выбрали голосованием.

Накануне, 27 ноября, на площади перед Концертным залом Омской филармонии установили ледяную скульптуру «Белая симфония». Скульптура, имеющая форму скрипки и полностью выполненная изо льда, подсвечена огнями прожектора, что создает впечатление «огненной» скрипки. За такую фигуру проголосовали омичи на сайте филармонии и в официальном паблике фестиваля. Всего в голосовании приняли участие 790 человек, удерживая на лидирующих позициях два проекта – «Арфу» и «Скрипку».


Появление ледяной скрипки на площади у Концертного зала приурочено к 50-летнему юбилею Омского академического симфонического оркестра. В день установки фигуры музыканты совместно со скульпторами проекта «Омские мастера» наносили последние штрихи на ледяном произведении. К установке инсталляции из цветных ледяных шаров мог присоединиться каждый желающий.


Скрипка стала символом фестиваля «Белая симфония», посвященного 50-летнему юбилею. Сам фестиваль, включающий пять концертных программ, пройдет в Концертном зале с 8 по 16 декабря. Вместе с музыкантами омского симфонического оркестра на сцене выступят лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев (кларнет, вокал), солистка российского Большого театра Анна Аглатова, скрипач Федор Рудин и кларнетист Игорь Федоров. За неделю до этого, с 1 по 7 декабря Омский симфонический оркестр отправится на гастроли в Санкт-Петербург, Москву, Ижевск и Казань с произведениями П.И. Чайковского.

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