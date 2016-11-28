В центре Омска появилась огненная ледяная скульптура



Скрипка стала символом фестиваля «Белая симфония», посвященного 50-летнему юбилею. Сам фестиваль, включающий пять концертных программ, пройдет в Концертном зале с 8 по 16 декабря. Вместе с музыкантами омского симфонического оркестра на сцене выступят лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев (кларнет, вокал), солистка российского Большого театра Анна Аглатова, скрипач Федор Рудин и кларнетист Игорь Федоров. За неделю до этого, с 1 по 7 декабря Омский симфонический оркестр отправится на гастроли в Санкт-Петербург, Москву, Ижевск и Казань с произведениями П.И. Чайковского.

